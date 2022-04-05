Банк "Открытие" предлагает предпринимателям новый накопительный счет

Банк "Открытие" запустил для компаний малого и среднего бизнеса накопительный счет "Налоговая копилка". Главная особенность счета — возможность зарабатывать на средствах, зарезервированных для налоговых платежей.

На "Налоговую копилку" можно автоматически перечислять определенный процент поступлений от контрагентов на расчетный счет компании. Размер таких отчислений предприниматели — клиенты "Открытия" — устанавливают на свое усмотрение в диапазоне от 0 до 15%. При этом средства с самой "Налоговой копилки" можно переводить только в бюджет.

Банк ежемесячно начисляет от 0,5% до 2,5% на среднемесячный остаток по "Налоговой копилке" на сумму от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Главные преимущества счета — возможность резервировать деньги для оплаты налогов, избежать налоговой задолженности, штрафов и пеней, а также блокировки счетов. К тому же на остаток по счету можно получать постоянный гарантированный доход.

Накопительный счет обслуживается бесплатно. Открыть "Налоговую копилку" — также бесплатно — можно в онлайн-банке для бизнеса "Бизнес-портал" в разделе "Депозиты".