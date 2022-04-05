В Самаре стартовало благоустройство парка "Воронежские озера"

В этом году в Самаре будет благоустроено пять общественных пространств, в том числе парк "Воронежские озера". Накануне на объект вышел подрядчик. До конца лета ему предстоит выполнить первый этап работ на данном объекте.

Напомним, обновление парка поддержали более 23 тысяч горожан.



В текущем году предусмотрена реализация первого этапа благоустройства парка со стороны дублера Московского шоссе до границ храма. Оно включает в себя обновление входной группы с реконструкцией фонтана, устройство освещения, установку малых архитектурных форм, обустройство тротуаров, парковки, газона с системой автополива, посадку деревьев и кустарников.

Месторасположение и конфигурация фонтана будут сохранены, изменится внешний стиль — он будет "сухой".



Проголосовать за второй этап благоустройства парка "Воронежские озера" можно будет на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru с 15 апреля по 30 мая 2022 года.