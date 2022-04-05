В ОЭЗ "Тольятти" будут производить сжиженный газ

Новым резидентом особой экономической зоны "Тольятти" стала компания по производству сжиженного природного газа. Это позволит обеспечивать как региональные, так и федеральные транспортные компании чистым топливом по конкурентной цене. Основными потребителями продукции предприятия станут логистические организации, которые используют для перевозок магистральные СПГ-тягачи.
Создание мощностей стартует уже в этом году, начало производства запланировано на 2023 год. Резидент намерен активно взаимодействовать с местными поставщиками оборудования и материалов. Общий объем инвестиций в проект составит почти 1,5 млрд рублей.
В текущей экономической ситуации областное правительство держит руку на пульсе и готово оказать инвесторам всю необходимую поддержку.
"Только в прошлом году в Самарской области было открыто 25 новых производств. А всего начиная с 2018 года в регионе запущено 75 крупных инвестиционных проектов, 66 из них — в производственной сфере. Эффективность экономической политики подтверждается высокими результатами региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Дважды президент страны отмечал нашу динамику по инвестиционной политике. Мы добились того, что уровень безработицы в нашем регионе вышел на рекордно низкие показатели за весь постсоветский период", — отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров.
Сегодня Самарская область сохраняет позиции инвестиционно привлекательного субъекта страны. Реализация всех действующих инвестпроектов резидентов ОЭЗ продолжается.
"Мы продолжаем работу по привлечению частных инвестиций в Самарскую область, активно взаимодействуем с компаниями, которые уже зашли на территорию региона для создания своих производств. В случае необходимости мы подключаемся к решению сложных вопросов, сопровождаем каждый инвестпроект на всех этапах его реализации, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В этом году на федеральном уровне упростили процедуру получения статуса резидента ОЭЗ, а также расширили перечень разрешенных видов деятельности. Эти решения позволят нам привлекать инвесторов из новых отраслей, предлагая им уникальные условия и возможность быстрого запуска своих производств".
Для взаимодействия с инвесторами по принципу "одного окна" создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое оказывает комплексные услуги инвесторам — от подбора площадки для реализации проекта до его выхода на финальную стадию и предоставления необходимой государственной поддержки.
Резиденты ОЭЗ получают готовые земельные участки с подведенными коммуникациями, налоговые льготы, в том числе обнуление имущественного, транспортного и земельного налогов. В ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны. Областное правительство оказывает инициаторам инвестпроектов административную поддержку, а также готово взять на себя строительство производственных корпусов под запрос резидента для дальнейшей аренды и с возможностью выкупа.
По итогам 2021 года инвестиции резидентов особой экономической зоны составили 2,988 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос более чем в два раза или на 1,6 млрд рублей. Значительно увеличилась и выручка предприятий: по итогам прошлого года общий объем поступлений от реализации продукции резидентов превысил 11 млрд рублей, тогда как в 2019 году выручка компаний составила 6,2 млрд рублей.
Привлечение резидентов на территорию ОЭЗ "Тольятти" — это не только инвестиции в экономику города и региона, но и создание новых рабочих мест, что принципиально важно для крупнейшего моногорода страны. Так, только за 2021 год на предприятиях ОЭЗ было открыто 935 вакансий.
Сегодня в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано 30 резидентов, 13 из которых уже запустили производства на территории инвестплощадки. На предприятиях создано почти 2,4 тыс. рабочих мест.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html