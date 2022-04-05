Банк "Открытие" в Самарской области привлек более 4 млрд рублей на вклады с начала марта

Банк "Открытие" в Самаре с начала марта, после повышения ставок по вкладам и накопительным счетам, привлек на срочные депозиты 4,1 млрд рублей. Вклады и накопительные счета открыло почти 6 тысяч жителей региона.

Данные показатели в 3 раза превышают цифры за аналогичный период как января, так и февраля-марта текущего года. Также за квартал почти на 20% прирос портфель срочных вкладов и увеличился до 4,7 млрд рублей. У частных клиентов наибольшей популярностью сейчас пользуются вклады сроком на 6 месяцев — их доля в портфеле составляет около 71%. При этом половина вкладчиков оформили депозит онлайн.

"Привлекательные ставки привели к рекордному спросу на классические сберегательные продукты. С момента повышения ставок 2 марта более 80% клиентов банка в регионе переоформили депозиты и накопительные счета. Это говорит о заинтересованности и доверии к банку со стороны населения", — отметила управляющий банком "Открытие" в Самарской области Зарина Плукчи.