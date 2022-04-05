Аудитория интернет-банка ВТБ Онлайн в марте выросла более чем в 3 раза

Количество уникальных пользователей интернет-банка ВТБ Онлайн за месяц увеличилось более чем в 3 раза — до 3 млн человек. 78% пользователей заходят в интернет-банк через смартфоны, 20% — с помощью персонального компьютера, а остальные — через планшеты. Среди тех, кто входит в интернет-банк со смартфона, лидируют устройства iOS (90%). В тройке самых популярных браузеров у пользователей ВТБ Онлайн — Safari, Google Chrome и "Яндекс.Браузер".
"Несмотря на возникшие ограничения, мы не фиксируем оттока клиентов в наших цифровых каналах. Напротив: они продолжают пользоваться нашими дистанционными сервисами, в первую очередь — web-версией ВТБ Онлайн. Это удобный инструмент для ежедневных финансовых операций, он в полном объеме доступен со смартфона — еще в прошлом году мы полностью адаптировали его для использования через все виды мобильных браузеров. В этом году планируем сделать версию интернет-банка для смартфонов еще быстрее, удобнее и функциональнее. Приоритеты ВТБ в дистанционном обслуживании клиентов не изменились — для нас по-прежнему важно предоставлять онлайн-доступ ко всем сервисам банка в режиме 24/7", — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
В интернет-банке ВТБ Онлайн клиенты могут совершать все ежедневные финансовые операции: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку и другие. Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат. При этом веб-версия ВТБ Онлайн является надёжной и более устойчивой, а уровень ее безопасности соответствует всем передовым аналогам.
Клиенты могут войти в интернет-банк по номеру карты или логину, затем необходимо ввести пароль. В качестве логина клиенты могут использовать прежде установленный постоянный логин или логин в виде УНК, который указан в договоре на комплексное банковское обслуживание и в настройках профиля в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Также УНК можно узнать, позвонив по номеру горячей линии 1000 с телефона, который был указан в договоре с банком. Пароль в интернет-банке отличается от пароля в мобильном приложении. При необходимости можно воспользоваться опцией "Восстановить пароль" на странице входа в интернет-банк и сделать это в один клик.
Пользователи смартфонов на платформе iOS могут воспользоваться интернет-банком ВТБ Онлайн, который доступен в том числе через любой мобильный браузер. Владельцы устройств на Android могут скачать или обновить приложение ВТБ Онлайн со страницы входа в интернет-банк или в магазине приложений своего смартфона.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?