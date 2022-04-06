Банк "Открытие" продолжает серию антикризисных вебинаров для предпринимателей

7 апреля банк "Открытие" проведет для представителей малого и среднего бизнеса бесплатный онлайн-вебинар "115-ФЗ: что нужно знать, чтобы минимизировать риски в новых условиях".
Спикеры вебинара — Ирина Дынникова, бизнес-лидер управления комплаенс-риском банка "Открытие" и Наталья Наталюк, советник налоговой службы РФ II ранга, юрист по налоговым и гражданско-правовым спорам.
Темы, которые обсудят на мероприятии:
- Критерии ФНС для оценки бизнеса: что под особым контролем, и как не стать претендентом для "налоговой комиссии" и выездного контроля;
- "Нетоксичный" контрагент: проявляем "золотой налоговый стандарт" коммерческой осмотрительности и заботимся о привлекательности своей компании;
- Новые банковские риски бизнеса-2022: изменения от ЦБ РФ и критерии для ранжирования клиентов. Блага для "зеленых" и незавидная судьба "красных" клиентов банков (запрет банковских операций, исключение из ЕГРЮЛ и пр.);
- Риски бизнеса по 115-ФЗ: что нужно знать, чтобы минимизировать риски в новых условиях.
Предварительная регистрация обязательна.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").