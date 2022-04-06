Банк "Открытие" продолжает серию антикризисных вебинаров для предпринимателей

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7 апреля банк "Открытие" проведет для представителей малого и среднего бизнеса бесплатный онлайн-вебинар "115-ФЗ: что нужно знать, чтобы минимизировать риски в новых условиях".