В Сызрани двух сотрудников ППС осудили за превышение полномочий и наркотики

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Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор двум сотрудникам ППС, которых обвиняли в превышении полномочий и незаконном обороте наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в УФСБ России по Самарской области.