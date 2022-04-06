Члена общественной организации из Тольятти подозревают в вымогательстве

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении члена общественной организации по защите прав потребителей. Мужчину подозревают в вымогательстве денег у индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее к прокурору обратилась группа предпринимателей. Они жаловались на незаконные действия общественной организации по защите прав потребителей. По словам бизнесменов, к ним систематически приходили с проверками и вымогали деньги.

По версии следствия, общественники занимались вовсе не соблюдением прав потребителей, а просто собирали деньги, угрожая предпринимателям судами.