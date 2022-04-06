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Накопительный счет банка "Открытие" вновь признан одним из самых выгодных на рынке

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накопительный счет "Копилка" банка "Открытие" сохранил лидирующие позиции на банковском рынке и снова вошел в топ-3 рейтинга лучших рублевых накопительных счетов финансового маркетплейса Выберу.ру по итогам апреля 2022 года.

Аналитики "Выберу.ру" проанализировали накопительные счета 100 крупнейших банков по активам, предлагающих самые привлекательные условия для сбережений, и выбрали 20 наиболее выгодных вариантов. Учитывались реальный ежемесячный доход на остаток средств счета, периодичность и условия начисления процентов, условие изменения ставки в течение срока счета, отсутствие лимита на неснижаемый остаток, наличие комиссии за перевод денег со счета, набор дополнительных сервисов — онлайн-оформление, а также надежность и значимость банка на рынке.

По всем этим параметрам накопительный счет "Копилка" банка "Открытие" вошел в тройку лучших на рынке. "Копилка" предлагает ставку 19% годовых для всех категорий клиентов. Проценты начисляются ежедневно. Минимальный остаток, на который начисляются проценты, а также суммы пополнений и снятий по счету не ограничены. Выплата процентов на "Копилку" производится ежемесячно.

Накопительный счет "Копилка" можно открыть как в офисе банка, так и удаленно — в интернет-банке и мобильном приложении "Открытия". Более подробно ознакомиться с условиями по счету можно на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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