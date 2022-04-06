В Самарской области готовятся к началу пожароопасного сезона

Во вторник, 5 апреля, состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Главной темой заседания стала готовность к прохождению весенне-летнего пожароопасного периода 2022 года. В этом году на территории Самарской области в целях предупреждения возникновения пожароопасных ситуаций особый противопожарный режим будет введён с 15 апреля по 15 октября.
"Прошлый год в плане пожаров был тяжелым для региона, поэтому рассматриваемый вопрос сегодня особенно актуален. Мы должны быть максимально подготовлены, необходимо своевременно устранить выявленные по итогам прошлого сезона недоработки", - начал совещание председатель правительства области.
Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко в своем докладе отметил, что по итогам проверки, которая проводилась на территории региона с 28 февраля по 25 марта, Самарская область признана готовой к выполнению задач по предназначению в пожароопасный сезон.
Остаются и проблемные вопросы. Среди них обеспечение муниципалитетов необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, наличие несанкционированных свалок на территории четырех городских округов и восьми муниципальных районов, несвоевременная очистка территорий общего пользования от сухой травянистой растительности.
Олег Бойко обратил внимание глав муниципалитетов, на территориях которых есть леса, и руководителей природных национальных парков и заповедников на необходимость непрерывной опашки и ее своевременного обновления.
12-14 апреля планируется проведение командно-штабного учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласно плану предупреждения и ликвидации природных пожаров в 2022 году, группировка РСЧС Самарской области составляет 24201 человек, 2348 единиц техники.
Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов отметил, что по состоянию на 5 апреля на территории региона лесных пожаров не зафиксировано. Он рассказал, что для качественного мониторинга пожарной опасности лесов в феврале утвержден новый реестр маршрутов патрулирования общей протяженностью 34046 км, включающий 213 наземных и шесть водных маршрутов. Кроме того, с целью своевременного выявления и предотвращения нарушений лесного законодательства приказом министерства утверждены маршруты патрулирования лесной охраны на землях лесного фонда Самарской области, на которых ежедневно будут находиться от 48 до 80 мобильных групп в зависимости от установившихся погодных условий (IV и V классы пожарной опасности).
На базе ЛПС 3-го типа в пос. Волжский действует единая система видеомониторинга и обнаружения очагов лесных пожаров, состоящая из 30 камер видеонаблюдения с выводом изображения в режиме онлайн в региональную диспетчерскую службу. Единая система мониторинга охватывает 90% лесного фонда. Она оснащена системой обнаружения "Лесохранитель", позволяющей оперативно фиксировать возгорания с указанием географических координат.
В течение пожароопасного сезона министерством запланированы совместные мероприятия с МВД и МЧС России по Самарской области по патрулированию мест массового отдыха населения, а также в населенных пунктах, садоводческих и дачных некоммерческих объединениях, оздоровительных лагерях, прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода природных пожаров.
Председатель облправительства поставил перед руководителями муниципалитетов задачу проконтролировать состояние противопожарных водоемов на готовность к забору воды. Также он поручил главам территорий обеспечить контроль режима запрета сжигания сухой травы, стерни, мусора на землях сельхозпользователей, территориях населенных пунктов и организаций.
"Основными факторами самого крупного пожара в селе Гвардейцы Борского района стали нескошенная трава и неубранная свалка. Произошло возгорание, и мгновенно пламя распространилось, в том числе, на жилой фонд. В селе Немчанка я сам был свидетелем, как в условиях сильного ветра поле площадью в гектар сгорело за две секунды. После этого загорелись жилые постройки. Поэтому, коллеги, тщательно проверяйте территории. Организуйте объезд, проводите сходы граждан, собрания с владельцами сельхозугодий по поводу неконтролируемых палов сухой растительности. Разъясните, как правильно проводить сельхозпалы, для этого определены четкие меры безопасности", - заявил Виктор Кудряшов.
В случае обнаружения неконтролируемых сельхозпалов недобросовестные землепользователи будут привлекаться к ответственности.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.