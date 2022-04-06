В Самарской области готовятся к началу пожароопасного сезона

Во вторник, 5 апреля, состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Главной темой заседания стала готовность к прохождению весенне-летнего пожароопасного периода 2022 года. В этом году на территории Самарской области в целях предупреждения возникновения пожароопасных ситуаций особый противопожарный режим будет введён с 15 апреля по 15 октября.

"Прошлый год в плане пожаров был тяжелым для региона, поэтому рассматриваемый вопрос сегодня особенно актуален. Мы должны быть максимально подготовлены, необходимо своевременно устранить выявленные по итогам прошлого сезона недоработки", - начал совещание председатель правительства области.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко в своем докладе отметил, что по итогам проверки, которая проводилась на территории региона с 28 февраля по 25 марта, Самарская область признана готовой к выполнению задач по предназначению в пожароопасный сезон.

Остаются и проблемные вопросы. Среди них обеспечение муниципалитетов необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, наличие несанкционированных свалок на территории четырех городских округов и восьми муниципальных районов, несвоевременная очистка территорий общего пользования от сухой травянистой растительности.

Олег Бойко обратил внимание глав муниципалитетов, на территориях которых есть леса, и руководителей природных национальных парков и заповедников на необходимость непрерывной опашки и ее своевременного обновления.

12-14 апреля планируется проведение командно-штабного учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласно плану предупреждения и ликвидации природных пожаров в 2022 году, группировка РСЧС Самарской области составляет 24201 человек, 2348 единиц техники.

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов отметил, что по состоянию на 5 апреля на территории региона лесных пожаров не зафиксировано. Он рассказал, что для качественного мониторинга пожарной опасности лесов в феврале утвержден новый реестр маршрутов патрулирования общей протяженностью 34046 км, включающий 213 наземных и шесть водных маршрутов. Кроме того, с целью своевременного выявления и предотвращения нарушений лесного законодательства приказом министерства утверждены маршруты патрулирования лесной охраны на землях лесного фонда Самарской области, на которых ежедневно будут находиться от 48 до 80 мобильных групп в зависимости от установившихся погодных условий (IV и V классы пожарной опасности).

На базе ЛПС 3-го типа в пос. Волжский действует единая система видеомониторинга и обнаружения очагов лесных пожаров, состоящая из 30 камер видеонаблюдения с выводом изображения в режиме онлайн в региональную диспетчерскую службу. Единая система мониторинга охватывает 90% лесного фонда. Она оснащена системой обнаружения "Лесохранитель", позволяющей оперативно фиксировать возгорания с указанием географических координат.

В течение пожароопасного сезона министерством запланированы совместные мероприятия с МВД и МЧС России по Самарской области по патрулированию мест массового отдыха населения, а также в населенных пунктах, садоводческих и дачных некоммерческих объединениях, оздоровительных лагерях, прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода природных пожаров.

Председатель облправительства поставил перед руководителями муниципалитетов задачу проконтролировать состояние противопожарных водоемов на готовность к забору воды. Также он поручил главам территорий обеспечить контроль режима запрета сжигания сухой травы, стерни, мусора на землях сельхозпользователей, территориях населенных пунктов и организаций.

"Основными факторами самого крупного пожара в селе Гвардейцы Борского района стали нескошенная трава и неубранная свалка. Произошло возгорание, и мгновенно пламя распространилось, в том числе, на жилой фонд. В селе Немчанка я сам был свидетелем, как в условиях сильного ветра поле площадью в гектар сгорело за две секунды. После этого загорелись жилые постройки. Поэтому, коллеги, тщательно проверяйте территории. Организуйте объезд, проводите сходы граждан, собрания с владельцами сельхозугодий по поводу неконтролируемых палов сухой растительности. Разъясните, как правильно проводить сельхозпалы, для этого определены четкие меры безопасности", - заявил Виктор Кудряшов.

В случае обнаружения неконтролируемых сельхозпалов недобросовестные землепользователи будут привлекаться к ответственности.