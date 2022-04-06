Самарская экоферма зелени наращивает объемы производства с использованием отечественных семян и удобрений

Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в ходе прямого эфира "Объясняем.РФ", в Самарской области сегодня работает 131,3 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. По количеству субъектов МСП Самарская область занимает 10-е место в России и 2-е место в ПФО. Активно создаются новые предприятия, готовые обеспечивать регион качественной продукцией и продолжать динамичное развитие.

Одним из таких предприятий является экоферма по выращиванию зелени ООО "Гринсби". Компания создана в Самаре всего полгода назад, но за это короткое время начинающие предприниматели уверенно заявили о себе на региональном рынке и сейчас строят большие планы по наращиванию объемов производства. В разные периоды на экоферме выращивают по 10-15 видов зелени: три сорта базилика, пять сортов листового салата, большое количество экзотических видов: мизуна, кейл, пак-чой, мангольд и многие другие.

О необходимости поддержки начинающих предпринимателей неоднократно говорил губернатор Дмитрий Азаров. В Самарской области активно реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство", что позволяет создавать бизнесу максимально комфортные условия для успешного старта, роста и развития.

В списке покупателей продукции экофермы "Гринсби" сегодня значатся региональная сеть ресторанов, магазины и просто горожане, которые могут приобрести полезную, свежую зелень прямо здесь, на предприятии.

"Мы начинали с продвижения в социальных сетях и поставок частным клиентам. Позже оказалось, что потребность в свежей зелени есть и у местных ресторанов, небольших магазинов, начали работать с ними. Мы реализуем свою продукцию в горшочках, благодаря чему зелень хранится до 10 дней", - рассказала исполнительный директор компании "Гринсби" Олеся Ермакова.

Технология проточной гидропоники, используемая на самарском предприятии, достаточно проста и эффективна. Работники предприятия занимаются только посадкой, затем рассада перемещается в специальные стеллажи, где необходимый уход ей обеспечивают автоматический полив и особое освещение.

"Для полива мы используем очищенную воду, в которую добавляем специальный раствор для салатов, в зависимости от выращиваемой культуры. В результате формируется идеальная питательная среда для растений, благодаря чему зелень растет лучше, чем в грунте. Мы используем белое освещение с добавлением красных светодиодов, что необходимо для зеленой массы", - рассказал главный технолог, химик-биолог ООО "Гринсби" Петр Еделев.

Цикл роста растений составляет пять недель. На предприятии делают упор на отечественные семена, удобрения и оборудование. Есть и зарубежные сорта растений, но в случае перебоев с поставками, говорит Петр Еделев, экоферма полностью и абсолютно безболезненно перейдет на продукцию российских марок.

"Несмотря на все антироссийские ограничения, малый и средний бизнес региона продолжает стабильно работать и планировать дальнейшее развитие. Открываются новые предприятия, занимая свободные ниши. Они предлагают качественные и конкурентоспособные продукты, которые становятся востребованы местным потребителем. Для того чтобы поддержать бизнес в это непростое время, федеральное правительство почти ежедневно утверждает новые инструменты поддержки. В дополнение к ним на уровне региона продолжают действовать свои меры. Так, в гарантийном фонде Самарской области начинающие предприниматели могут оформить льготный микрозаем до двух миллионов рублей под минимальный один процент годовых", - подчеркнул Дмитрий Богданов.

Успешные, молодые предприятия Самарской области не останавливаются на своих первых достижениях и строят амбициозные планы. Если сейчас производство "Гринсби" рассчитано на 20 тысяч стаканчиков зелени ежемесячно, то уже в ближайшее время объемы будут увеличены еще на пять тысяч единиц благодаря расширению продуктовой линейки - в ассортименте экофермы появится руккола.

Высокий спрос на предприятии объясняют максимальной экологичностью зелени: из-за отсутствия грунта и благодаря строгому контролю состава питательных растворов листья растений не содержат солей тяжелых металлов и других опасных для здоровья человека веществ.