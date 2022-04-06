Почти все автовладельцы в Самаре готовы приобрести подержанную машину напрямую у частного лица

Банк "Открытие" и РГС Банк в ходе совместного опроса (можно было давать более одного варианта ответа) узнали, где самарские автовладельцы предпочитают покупать подержанные автомобили. Абсолютное большинство опрошенных (92%) готовы приобрести авто с пробегом с рук, напрямую у частного лица.

Второй по популярности способ приобретения подержанных машин среди самарцев - сайты-классифайды по автотематике, его выбрали 39% респондентов. Еще 28% автовладельцев рассматривают покупку в салонах автодилеров. 13% готовы купить автомобиль на аукционе - в Самаре респонденты отмечали этот способ чаще, чем в других городах. По 8% опрошенных выбрали такие варианты, как маркетплейсы и импорт автомобиля из-за рубежа.

Мужчины чаще готовы приобретать автомобиль с рук, чем женщины (79% и 74% опрошенных, соответственно). При этом 62% женщин выбрали покупку подержанных машин на онлайн-классифайдах по сравнению с 53% мужчин. Кроме того, подобные сайты более востребованы среди молодых людей 18-30 лет (65% респондентов). А покупка авто с пробегом напрямую у частных продавцов ближе всего водителям возрастной категории 46-55 лет (84%).

"Популярность привычного для россиян способа покупки подержанного автомобиля с рук понятна. Однако с каждым годом рынок становится все более цивилизованным: с одной стороны, увеличивается доля дилеров на рынке реализации машин с пробегом, с другой - растет уровень сервиса и безопасности сделки при онлайн-подборе, в том числе через автомобильные маркетплейсы и классифайды", - отметили в пресс-службе РГС Банка.

* В исследовании приняли участие 1700 респондентов в возрасте 18+, география исследования - города России с населением 500 тыс. +, метод сбора данных - анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные - апрель 2022 года.