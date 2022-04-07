БК "Самара" в третьем матче обыграл "Иркут" - 80:73

В третьем матче четвертьфинала "Самара" дома переиграла "Иркут" - 80:73.

Четыре трехочковых за первые пять минут матча (два от Артема Чеваренкова и по одному от Максима Барашкова и Максима Шелекето) предопределили стартовое лидерство нашей команды: 18:9. И хотя убежать далеко вперед гости самарцам не позволили, благодаря попаданиям Александра Варнакова и Андрея Десятникова хозяева завершили десятиминутку с неплохим заделом - 24:17.

Евгений Фидий и Максим Шелекето в начале второго периода довели разницу до "+10" (28:18). Но и это не выбило соперника из игры: за три минуты до большого перерыва они подобрались на расстояние одного броска (31:29), а к большому перерыву и вовсе подошли в лидерах - 33:37.

Самарцам понадобились три минуты после перерыва, чтобы вернуть себе преимущество - 44:42 после трехи от Владимира Пичкурова. А после этого команды какое-то время обменивались результативными выпадами: ни хозяева, ни гости не могли сколь-нибудь прочно завладеть инициативой. Благодаря хладнокровию на линии штрафных и еще одному дальнему попаданию от Пичкурова к заключительному периоду наша команда имела небольшой задел - 56:51.

Пичкуров продолжил терроризировать защиту сибиряков и в решающей десятиминутке. Очередным данком, воодушевившим трибуны отметился Андрей Десятников. К середине четверти удалось вновь чуть оторваться - 69:60. Отбивая попытки соперника в который раз перевернуть игру, самарцы держались за разницу в 8-10 очков. А за 1:12 до финальной сирены Максим Шелекето дальним выстрелом, по сути, снял вопросы об исходе матча - 80:69.

80:73 - победа "Самары".