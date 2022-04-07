В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

В двух районах Самарской области паводком подтопило низководные мосты.

В результате подъема уровня воды в реке Малый Кинель произошло подтопление моста в районе н.п. Полудни Кинель-Черкасского района. Высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 30 см.

Также в Красноярском районе в результате подъема уровня воды в реке Кондурча произошло подтопление низководных мостов в районе н.п. Кириллинский (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 35 см) и в районе н.п. Малиновый куст (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 50 см).

В настоящее время движение для транспорта по подтопленным низководным мостам перекрыто, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.