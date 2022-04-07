ВТБ начал выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях

ВТБ начал выдавать ипотеку с господдержкой на новых условиях и провёл первую сделку по ставке 11,7%. Льготные параметры распространяются на покупку квартир, а также готовых жилых домов у застройщика.
"ВТБ первым из банков начал принимать заявки на модернизированную ипотеку с господдержкой. Мы видим, что для заемщиков это востребованный продукт, и основным фактором спроса на него является расширение лимитов по кредиту в 2-4 раза. В условиях изменившегося рынка это гораздо более актуально для клиентов. Мы ожидаем, что новые условия госпрограммы поддержат весь рынок ипотеки и уже во втором квартале она займет до 80% в общем объеме выдач. Модернизация госпрограммы станет стимулом и для дальнейшего развития строительного сегмента. Она позволит успешно завершить текущие и запустить новые девелоперские проекты, а также сохранить занятость населения как в "стройке", так и смежных отраслях", — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
В рамках ипотеки с господдержкой для новостроек ВТБ предлагает своим клиентам дисконт в размере 0,3 пп при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она достигла 6 млн рублей.
По "семейной ипотеке" кредиты в ВТБ теперь доступны по ставке от 5,7% (от 4,7% — в ДФО), а по "Дальневосточной" — от 1,7% с учетом дисконта 0,3 пп (по аналогии с основной госпрограммой). Максимальные суммы кредитов для семей с детьми идентичны лимитам, установленным для ипотеки с господдержкой, по "Дальневосточной ипотеке" — до 6 млн рублей. Клиенты, получившие одобрение по этим двум программам до 7 апреля, смогут провести сделку на прежних условиях до 15 апреля включительно.
Минимальный первый взнос по всем льготным программам составляет 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования по ипотеке с господдержкой и "семейной ипотеке" составляет 30 лет, по "Дальневосточной" — 20 лет.
Как ранее прогнозировал ВТБ, за счет расширения количества потенциальных заёмщиков обновленная госпрограмма позволит банку уже во втором квартале нарастить выдачи льготной ипотеки на 40% — почти до 160 млрд рублей. В первом квартале уже свыше 40% всех продаж ВТБ прошли по таким условиям, а благодаря модернизации господдержки во втором квартале эта доля вырастет вдвое — до 80%.
Всего за первые три месяца 2022 года заемщики ВТБ оформили около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь–март прошлого года.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?