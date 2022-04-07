В первом квартале предприниматели разместили на депозитах банка "Открытие" 1,6 триллиона рублей

Объем средств, привлеченных от компаний малого и среднего бизнеса на депозиты в банке "Открытие", по итогам первого квартала 2022 года составил 1,6 трлн рублей — в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

За первые три месяца 2022 года предприниматели разместили в "Открытии" 1,6 трлн рублей. Наиболее значительный приток средств на депозиты для бизнеса был зафиксирован в марте 2022 года — 636 млрд рублей. При этом за весь первый квартал 2021 года было размещено 933 млрд рублей.

Увеличению объемов поступления средств в первом квартале 2022 года способствовало существенное улучшение условий банка "Открытие" по депозитам для бизнеса. В настоящее время максимальная ставка по депозиту "Классика" на сумму от 50 тысяч до 300 миллионов рублей сроком от 1 дня составляет 17,77% годовых. Ставка по депозиту "Комфорт" с возможностью досрочного снятия средств — 17,65% годовых. Ставка по депозиту "Гибкий" со свободным управлением, возможностью пополнения, частичного и досрочного снятия средств достигла 14,8% годовых. Доступно подключение начисления процентов на неснижаемый остаток по расчетному счету на срок от 1 до 365 дней под 17,52% годовых.