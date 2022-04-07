Тольяттинец зарегистрировал в своей квартире 19 мигрантов

В Тольятти 36-летний безработный местный житель стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в марте он поставил на миграционный учет в своей квартире 19 иностранцев, которым не собирался предоставлять жилье.

Подозреваемый, который уже бывал судим за мошенничество, признал вину. За свои "услуги" он получил около 4 тыс. рублей.