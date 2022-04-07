Казахстан снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Россией

С 11 апреля 2022 г. Казахстан снимает ограничения по пересечению границы в сухопутных пунктах пропуска с РФ, Узбекистаном и Кыргызстаном - для граждан Казахстана, лиц без гражданства и иностранцев. Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы РК авиасообщением.

Такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории республики 6 апреля. Информация размещена на официальном сайте премьер-министра РК Ералы Тугжанова.

При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа о прохождении полного курса вакцинации (ревакцинации) - казахстанцам и иностранцам, имеющим вид на жительство на территории республики, а также иностранным гражданам при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.

С 30 марта ограничения на перемещение граждан через сухопутные границы с Казахстаном и Монголией были сняты со стороны России, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, туры в Казахстан вошли в число наиболее популярных направлений, выбираемых самарцами для зарубежных путешествий.