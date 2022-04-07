ПСБ в Самарской области выдал первый кредит по новой программе кредитования бизнеса

ПСБ в Самарской области выдал первый кредит по льготной программе кредитования Банка России. Заем на пополнение оборотных средств в размере 23,7 млн рублей получила самарская компания, работающая в сфере оптовой торговли резино-асбестотехническими изделиями.
"На территории самарского региона ПСБ работает с малым и средним бизнесом более 15 лет и активно участвует во всех мерах государственной поддержки предпринимателей. В период пандемии мы вошли в число лидеров по выдаче льготных кредитов в Самарской области. В текущих непростых условиях мы также оказываем бизнесу поддержку, выступая проводником государственных мер. При этом клиентам по-прежнему доступна наша собственная линейка продуктов, помогающая сопровождать работу предприятий на всех этапах жизненного цикла", - отмечает Елена Козеева, заместитель регионального директора по развитию малого и среднего бизнеса операционного офиса "Самарский" ПСБ.
Согласно условиям госпрограммы, предприятия малого и среднего бизнеса могут получить льготное финансирование как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели. В первом случае кредит предоставляется на срок до 1 года, во втором - до трех лет. Максимальный размер процентной ставки для предприятий среднего бизнеса не может превышать 13,5%, для субъектов малого предпринимательства - 15% годовых в рублях. Воспользоваться программой можно до конца 2022 года.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?