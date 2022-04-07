Тольяттинка дала попробовать наркотик подросткам и пойдет под суд

Прокуратура Автозаводского района Тольятти направила в суд уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в вовлечении несовершеннолетних в наркопреступления. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, 20-летняя девушка в апреле 2021 г. приобрела наркотик — 4,142 г производного N-метилэфедрона и употребила часть вещества с двумя подростками. После этого сверток с наркотиком попал одному из несовершеннолетних, которого позже осудили за это.