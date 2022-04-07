АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку производственных объектов к прохождению паводкового периода.

Мероприятия по обеспечению бесперебойной эксплуатации магистральных трубопроводов реализованы на всей территории ответственности предприятия — в шести регионах России, где АО "Транснефть - Приволга" осуществляет деятельность по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Цель — обеспечение максимальной безопасности функционирования производственной инфраструктуры предприятия во время половодья.

Разработан и реализован комплекс мероприятий, направленный на предотвращение подтопления объектов, сооружений связи и опор линий электропередачи, а также размыва участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Организовано воздушное патрулирование и наземное обследование линейной части трубопроводов.

В целях недопущения вероятности возникновения технологических нарушений во время массового снеготаяния и половодья выполняется постоянный контроль технического состояния 97 переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через реки. Специалисты контролируют ситуацию на переходах через автомобильные и железные дороги, проведены ревизия и ремонт предупреждающих знаков в этих местах. Завершено сезонное техническое обслуживание около 1,1 тыс. единиц запорной арматуры, в том числе задвижек на переходах через водные преграды.

Проведена подготовка резервуарных парков, предприняты меры по предотвращению затопления сооружений нефтеперекачивающих станций, герметизации заглубленных помещений, насосных. На всех объектах АО "Транснефть - Приволга" проверена работоспособность дренажных устройств и средств водоотлива, подтверждена исправность стационарных и передвижных насосов, плавсредств, спецтехники, машин и механизмов. Сформирован аварийный резерв материалов. Оперативно-ремонтный персонал прошел дополнительные инструктажи и тренировки по отработке действий в условиях паводка и организации работ в зонах возможного подтопления.

Прохождение периода весеннего половодья во всех филиалах АО "Транснефть - Приволга" курируют специально созданные паводковые комиссии. Реализация противопаводковых мероприятий осуществляется в тесном взаимодействии с региональными властями, администрациями районов, подразделениями МЧС, гидрометеорологическими службами. На постоянной основе проводятся проверки действующих схем связи с местными гидрометеорологическими и другими информационными службами, ответственными за оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций.

На сегодняшний день все производственные объекты предприятия подготовлены к работе в период весеннего паводка. Мониторинг паводковой ситуации будет проводиться до июня текущего года.