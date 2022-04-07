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Банк "Открытие" начал выдавать льготную ипотеку на обновленных условиях

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 апреля оформить льготный ипотечный кредит по программе банка "Ипотека с господдержкой" в новостройках клиенты "Открытия" могут по сниженной ставке — 11,7% годовых. Клиенты банка уже подали около 100 заявок на получение льготной ипотеки по обновленной госпрограмме.

Дисконт в размере 0,3 процентных пункта от базовой ставки предоставляется заемщикам при первоначальном взносе от 30%.

Базовая ставка по госпрограмме установлена на уровне 12% годовых. Максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для остальных регионов России — до 6 млн рублей. Новые условия ипотеки с господдержкой действуют до 1 июля 2022 года.

Также клиенты "Открытия" могут оформить кредит по программе "Семейная ипотека" по ставке от 5,7% годовых (в Дальневосточном федеральном округе — 5%), по "Дальневосточной ипотеке" — 1,7%. Максимальная сумма кредита по программам установлена на уровне до 12 млн рублей и до 6 млн рублей соответственно.

Размер первоначального взноса по всем госпрограммам начинается от 15%.

Максимальный срок кредита по "Ипотеке с господдержкой" и "Семейной ипотеке" составляет 30 лет, по "Дальневосточной ипотеке" — 20 лет.

С полными условиями и ставками по льготным программам можно ознакомиться на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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