Тольяттинец отправится в колонию за уличное ограбление

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в грабеже. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В августе 2021 г. около ТРЦ "Парк Хаус" мужчина подошел к незнакомой женщине и сорвал с ее шеи золотую цепочку стоимостью 10 тыс. рублей.

Подсудимый признал вину. Ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима.