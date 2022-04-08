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Банк "Открытие" присоединился к новой программе господдержки столичных предпринимателей

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк начал принимать заявки на льготные кредиты компаниям малого и среднего бизнеса в рамках новой программы поддержки, разработанной правительством Москвы. До конца 2022 года предприниматели смогут получить кредиты по ставке до 15% годовых.

Максимальный размер конечной ставки кредита для заемщиков составит 15%. Льготная ставка устанавливается на срок 12 месяцев на всю сумму кредита или ее часть, не превышающую 50 миллионов рублей.

Кредиты, полученные по программе правительства Москвы, можно направить на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, рефинансирование и развитие предпринимательской деятельности. Финансирование доступно субъектам малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в Москве.

Получить консультацию по предлагаемым условиям можно в офисе банка "Открытие" у персонального менеджера или через службу поддержки по телефонам 8 (800) 444-44-55, +7 (495) 244-44-55.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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