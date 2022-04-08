В Тольятти будут судить мужчин, напавших на 91-летнюю женщину и ее дочь-инвалида

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела двоих местных жителей, обвиняемых в разбое, убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в сентябре 2020 г. санитар, перевозивший лежачих больных, узнал, что в квартире на ул. Мира живут 91-летняя женщина и ее дочь-инвалид. Мужчина решил устроить разбойное нападение и пригласил в качестве сообщника своего знакомого.
9 декабря 2020 г. молодые люди пришли в дом, выкрутили в подъезде лампочки. Один из них остался возле входной двери, второй вошел в квартиру через открытую дверь. Одна из женщин заметила его и закричала. Ее злоумышленник убил четырьмя ударами ножа. Второй жертве убийца нанес не менее 14 ножевых ранений, но позже врачи смогли ее спасти. Считая, что обе женщины мертвы, злоумышленник забрал их вещи и деньги на общую сумму 130 тыс. рублей.
Обвиняемых задержали и отправили под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост