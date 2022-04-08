В Тольятти будут судить мужчин, напавших на 91-летнюю женщину и ее дочь-инвалида

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела двоих местных жителей, обвиняемых в разбое, убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2020 г. санитар, перевозивший лежачих больных, узнал, что в квартире на ул. Мира живут 91-летняя женщина и ее дочь-инвалид. Мужчина решил устроить разбойное нападение и пригласил в качестве сообщника своего знакомого.

9 декабря 2020 г. молодые люди пришли в дом, выкрутили в подъезде лампочки. Один из них остался возле входной двери, второй вошел в квартиру через открытую дверь. Одна из женщин заметила его и закричала. Ее злоумышленник убил четырьмя ударами ножа. Второй жертве убийца нанес не менее 14 ножевых ранений, но позже врачи смогли ее спасти. Считая, что обе женщины мертвы, злоумышленник забрал их вещи и деньги на общую сумму 130 тыс. рублей.

Обвиняемых задержали и отправили под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.