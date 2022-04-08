Тольяттинца осудили за "дискредитацию Вооруженных Сил РФ"

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Центральный районный суд Тольятти назначил 33-летнему местному жителю штраф 30 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.