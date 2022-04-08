ВТБ за первый день выдал 250 млн рублей по ипотеке с господдержкой на новых условиях

7 апреля ВТБ выдал 250 млн рублей по модернизированным условиям ипотеки с господдержкой. Сделки прошли в 13 регионах России, в тройку городов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Воронеж.
Кредит в рамках льготной ипотеки ВТБ предлагает по ставке от 11,7%. Дисконт в размере 0,3 пп доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Согласно обновленным параметрам программы, максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она достигла 6 млн рублей.
Принимать заявки по новым условиям госпрограммы на новостройки ВТБ начал первым на рынке. Заемщики получили возможность оформить льготный жилищный кредит в офисах и на сайте банка, начиная с 23 марта.
По "семейной ипотеке" финансирование в ВТБ доступно по ставке от 5,7% (от 4,7% — в ДФО), а по "Дальневосточной" предоставляются — от 1,7% с учетом дисконта 0,3 пп (по аналогии с основной госпрограммой). Максимальные суммы кредитов для семей с детьми идентичны лимитам, установленным для ипотеки с господдержкой. Максимальный размер по "Дальневосточной ипотеке" составляет 6 млн рублей.
Минимальный первый взнос по всем льготным программам составляет 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования по ипотеке с господдержкой и "семейной ипотеке" составляет 30 лет, по "Дальневосточной" — 20 лет.
Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика. В рамках ипотеки с госсубсидированием в ВТБ возможно приобретение готовых жилых домов.
"Модернизация госпрограммы станет стимулом и для дальнейшего развития строительного сегмента. Она позволит успешно завершить текущие и запустить новые девелоперские проекты, а также сохранить занятость населения как в "стройке", так и смежных отраслях", — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?