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ВТБ готовится снизить ставки по ипотеке

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с решением Банка России установить ключевую ставку на уровне 17% ВТБ готовится улучшить условия по своим ипотечным программам. Решение о новом уровне ставок по жилищным кредитам будет принято в ближайшее время, ставки будут ниже 20%.

С 4 марта минимальная ставка по ипотеке ВТБ установлена на уровне 22,4% как для готового, так и строящегося жилья — с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 п. п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ.

"Решение Банка России совершенно точно повлияет на уровень ставок по ипотеке на рынке. Это позитивный шаг, который ожидался банковским сообществом. Ставки выше 20% оказались по сути заградительными для ипотечного рынка, и кредитование на вторичном рынке оказалось фактически "заморожено". Клиенты переключили внимание на первичный рынок, чему во многом способствовала и модернизация льготной ипотеки. Рассчитываем, что и сделки на вторичном рынке будут увеличиваться, хотя двузначные ставки по кредитам в любом случае пока будут сохраняться. ВТБ со своей стороны уже готовит решение о снижении ставок, о котором мы объявим в ближайшее время. С учетом того, что регулятор допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, мы надеемся, что кредитные предложения станут для наших заемщиков еще более доступными", — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По оценке ВТБ, во втором квартале спрос клиентов в любом случае будет фокусироваться на сделках с новостройками, в первую очередь — по ипотеке с господдержкой. 7 апреля ВТБ начал работу по модернизированным условиям льготной программы, выдав по ней уже более 300 млн рублей кредитов на данный момент.

Кредит в рамках льготной ипотеки ВТБ предлагает по ставке от 11,7%. Дисконт в размере 0,3 пп доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Согласно обновленным параметрам программы, максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она достигла 6 млн рублей.

По "семейной ипотеке" финансирование в ВТБ доступно по ставке от 5,7% (от 4,7% — в ДФО), а по "Дальневосточной" — от 1,7% с учетом дисконта 0,3 пп (по аналогии с основной госпрограммой).

Максимальные суммы кредитов для семей с детьми идентичны лимитам, установленным для ипотеки с господдержкой. Максимальный размер по "Дальневосточной ипотеке" составляет 6 млн рублей.

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