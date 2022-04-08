ФАС отменила торги по нанесению разметки на самарские дороги за 2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) аннулировала торги по нанесению дорожной разметки за 1,94 млрд руб., ранее проведенные министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее депутат назвал торги сомнительными. "Гигантский трехлетний контракт в конце марта был отдан близкой Минтрансу фирме "Самаратранстрой" по начальной максимальной цене, хотя на конкурсе другие участники предлагали гораздо меньшие цены (снижение до 15%)", - сообщил парламентарий в своем телеграм-канале.

"В сегодняшней непростой ситуации тратить почти 2 млрд рублей на дорожную разметку выглядит просто издевкой над здравым смыслом, не говоря уж о совершенно неадекватной цене", - считает парламентарий.

7 апреля Александр Хинштейн направил обращения в Генпрокуратуру и ФАС, в которых поставил вопрос о проведении проверки и отмене результаты торгов. Параллельно парламентарий обратился к губернатору с предложением перенаправить освобожденные средства на более значимые для региона социальные объекты.