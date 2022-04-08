ФАС отменила торги по нанесению разметки на самарские дороги за 2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) аннулировала торги по нанесению дорожной разметки за 1,94 млрд руб., ранее проведенные министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Ранее депутат назвал торги сомнительными. "Гигантский трехлетний контракт в конце марта был отдан близкой Минтрансу фирме "Самаратранстрой" по начальной максимальной цене, хотя на конкурсе другие участники предлагали гораздо меньшие цены (снижение до 15%)", - сообщил парламентарий в своем телеграм-канале.
"В сегодняшней непростой ситуации тратить почти 2 млрд рублей на дорожную разметку выглядит просто издевкой над здравым смыслом, не говоря уж о совершенно неадекватной цене", - считает парламентарий.
7 апреля Александр Хинштейн направил обращения в Генпрокуратуру и ФАС, в которых поставил вопрос о проведении проверки и отмене результаты торгов. Параллельно парламентарий обратился к губернатору с предложением перенаправить освобожденные средства на более значимые для региона социальные объекты.
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.