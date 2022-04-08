16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области продолжается подготовка к строительству станции метро "Театральная" Участок под застройку на ул. Вольской в Самаре получит "Донстрой" Елена Руденко (ПОСКО): "Чем дешевле ипотека, тем лучше развивается строительный рынок" Давидюк, Сурков и Хисамутдинов поборются за инвестпроект на ул. Вольской Застройщик нового ЖК на 5-й просеке пообещал передать мэрии землю под детсад

Строительство Строительство и недвижимость

В Самарской области продолжается подготовка к строительству станции метро "Театральная"

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 167
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Работы в рамках подготовительного этапа к строительству станции метро "Театральная" обсудили на совещании у первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова в пятницу, 8 апреля.

Участие в совещании приняли министр строительства Самарской области Николай Плаксин, министр имущественных отношений региона Игорь Андреев, директор государственного казенного учреждения региона "Управление капитального строительства" Михаил Асеев, представители администрации Самары, проектной организации.

Напомним, с просьбой о поддержке заявки на проект по комплексному развитию территории Самары со строительством метрополитена губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обращался к президенту страны Владимиру Путину, и такое решение было принято.

В сентябре 2021 года на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ было одобрено предоставление нашему региону средств инфраструктурного кредита из федерального бюджета в объеме 10 369,9 млн рублей. В настоящее время заключены соглашения с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетного кредита, с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ — о реализации инфраструктурного проекта по строительству станции "Театральная".

Виктор Кудряшов контролирует реализацию проекта. На совещании обсудили текущую ситуацию по оформлению проектно-сметной документации, вопросы оформления земель и расселения жилого фонда, находящегося в зоне строительства метро.

Подготовкой проектно-сметной документации строительства метрополитена занимается ООО "Волгатрансстрой-Проект". Представители компании-проектировщика сообщили, что в настоящее время завершается разработка проектной документации подготовительного этапа, положительное заключение по ПСД ожидается в апреле.

Участники совещания подробно остановились на важной части работы — оформлении земельных участков, обследовании зданий, попадающих в зону строительства метро, и расселении жителей.
В зоне влияния метро находятся 105 объектов, при этом 66 многоквартирных и один индивидуальный жилой дом планируется расселить. В жилых домах находится 278 жилых помещений, 197 из них принадлежат гражданам на праве частной собственности и будут выкупаться по рыночной цене, 102 помещения находятся в муниципальной собственности города. В 80 квартирах проживают граждане по договорам социального найма, для них власти планируют приобрести квартиры. Три дома отселены в рамках госпрограммы по переселению из аварийного жилья.

"Расселение граждан и оформление земельных участков сейчас является вопросом номер один, сделать это необходимо в кратчайшие сроки. При этом должны быть выполнены все требования закона, в полной мере удовлетворены права и интересы граждан", — отметил Виктор Кудряшов.

Станция "Театральная" станет конечной станцией ветки и завершит первую линию Самарского метрополитена, которая пройдет под улицей Самарской (от Полевой до Ульяновской), а далее по улице Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Строительство станции планируют завершить в 2024 году. 

"Театральная" не только значительно улучшит транспортную доступность центра города для жителей Безымянки, но и повысит привлекательность жилья на этой территории, позволит запустить масштабные программы комплексного развития. Результатом, по прогнозам правительства региона, станет снос сотен метров аварийного жилья и строительство 3 млн. квадратных метров современного жилья и объектов социальной инфраструктуры в Советском, Промышленном и Кировском районах Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1