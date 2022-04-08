В Самарской области продолжается подготовка к строительству станции метро "Театральная"

Работы в рамках подготовительного этапа к строительству станции метро "Театральная" обсудили на совещании у первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова в пятницу, 8 апреля.

Участие в совещании приняли министр строительства Самарской области Николай Плаксин, министр имущественных отношений региона Игорь Андреев, директор государственного казенного учреждения региона "Управление капитального строительства" Михаил Асеев, представители администрации Самары, проектной организации.

Напомним, с просьбой о поддержке заявки на проект по комплексному развитию территории Самары со строительством метрополитена губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обращался к президенту страны Владимиру Путину, и такое решение было принято.

В сентябре 2021 года на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ было одобрено предоставление нашему региону средств инфраструктурного кредита из федерального бюджета в объеме 10 369,9 млн рублей. В настоящее время заключены соглашения с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетного кредита, с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ — о реализации инфраструктурного проекта по строительству станции "Театральная".

Виктор Кудряшов контролирует реализацию проекта. На совещании обсудили текущую ситуацию по оформлению проектно-сметной документации, вопросы оформления земель и расселения жилого фонда, находящегося в зоне строительства метро.

Подготовкой проектно-сметной документации строительства метрополитена занимается ООО "Волгатрансстрой-Проект". Представители компании-проектировщика сообщили, что в настоящее время завершается разработка проектной документации подготовительного этапа, положительное заключение по ПСД ожидается в апреле.

Участники совещания подробно остановились на важной части работы — оформлении земельных участков, обследовании зданий, попадающих в зону строительства метро, и расселении жителей.

В зоне влияния метро находятся 105 объектов, при этом 66 многоквартирных и один индивидуальный жилой дом планируется расселить. В жилых домах находится 278 жилых помещений, 197 из них принадлежат гражданам на праве частной собственности и будут выкупаться по рыночной цене, 102 помещения находятся в муниципальной собственности города. В 80 квартирах проживают граждане по договорам социального найма, для них власти планируют приобрести квартиры. Три дома отселены в рамках госпрограммы по переселению из аварийного жилья.

"Расселение граждан и оформление земельных участков сейчас является вопросом номер один, сделать это необходимо в кратчайшие сроки. При этом должны быть выполнены все требования закона, в полной мере удовлетворены права и интересы граждан", — отметил Виктор Кудряшов.

Станция "Театральная" станет конечной станцией ветки и завершит первую линию Самарского метрополитена, которая пройдет под улицей Самарской (от Полевой до Ульяновской), а далее по улице Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Строительство станции планируют завершить в 2024 году.

"Театральная" не только значительно улучшит транспортную доступность центра города для жителей Безымянки, но и повысит привлекательность жилья на этой территории, позволит запустить масштабные программы комплексного развития. Результатом, по прогнозам правительства региона, станет снос сотен метров аварийного жилья и строительство 3 млн. квадратных метров современного жилья и объектов социальной инфраструктуры в Советском, Промышленном и Кировском районах Самары.