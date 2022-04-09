"Открытый космос" в Самаре – в регионе завершился масштабный научный фестиваль

В субботу, 9 апреля, в Самаре в "МТЛ Арене" завершился всероссийский фестиваль для школьников "Открытый космос". В нем участвовали около 500 ребят из 62 регионов страны, которые представили свои научно-технические разработки в космической сфере. В церемонии закрытия фестиваля принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Фестиваль "Открытый космос" проводится общероссийской детско-юношеской организацией "Российское движение школьников" (председатель — Герой РФ, летчик-космонавт Сергей Рязанский) с целью популяризация космических технологий среди детей. В нем участвуют школьники, достигшие высоких результатов в научно-технической деятельности, а также прошедшие региональный конкурсный отбор. В рамках фестиваля дети не только презентуют свои проекты, но и посещают различные мастер — классы, лекции, экскурсии, уроки, интерактивные выставки. В этом году всероссийский фестиваль "Открытый космос" проходил во второй раз, и местом его проведения 8–9 апреля была выбрана Самара.
"Очень горд тем, что благодаря решению Российского движения школьников именно наш регион принимал фестиваль "Открытый космос". Самара, конечно, является столицей российского космоса и считается такой столицей по праву, — сказал Дмитрий Азаров на церемонии закрытия фестиваля. — Космос — это хороший урожай наших аграриев, космос — это разработка медицинских препаратов и оборудования, а значит, сохранение здоровья людей, космос — это безопасный транспорт, космос — это и обороноспособность нашей страны. И я рад тому, что наш регион, наши предприятия вносят свой масштабный вклад в космический щит обороны нашей Родины".
Исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина поблагодарила Самарскую область за высокий уровень организации мероприятия: "Спасибо региону за проведение фестиваля и такой прием".
Качество проведения фестиваля отмечали и сами участники, которые, помимо конкурсной программы, посетили Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, где они пообщались с преподавателями и студентами вуза, ознакомились с инфраструктурой учебного заведения. Многие ребята решили поступать в Самарский университет. "Очень впечатлен масштабом фестиваля и тем, что удалось здесь увидеть и узнать. Самарский университет понравился. После его посещения решил, что хочу поступать именно сюда", — рассказал Максим Петров из Костромской области.
"Мы заинтересованы в том, чтобы приглашать талантливых абитуриентов со всей страны, чтобы они потом учились, работали и жили в Самаре. И, конечно, такие фестивали позволяют нам узнавать о талантливых детях. Консолидация перспективной молодежи — одна из задач научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", в который входит наш регион и вуз", — отметил ректор Самарского университета Владимир Богатырев.
На церемонии закрытия фестиваля были объявлены авторы лучших проектов и научно-технических разработок. Трем участникам, набравшим наибольшее количество баллов, были вручены кубки имени дважды Героя Советского Союза, космонавта Алексея Леонова. Дмитрий Азаров, наградив призеров, отметил, что участие ребят в таких всероссийских научных фестивалях позволяет им не только раскрыть свой талант, но и познавать страну. "У меня была возможность по работе побывать в абсолютном большинстве субъектов России. И я, уже во взрослом возрасте, заново влюбился в нашу великую Родину. Поздравляю вас с вашими открытиями, с тем, что вы целеустремленные и настойчивые. Это точно приведет вас к космическим высотам, — сказал глава региона. — Мы понимаем, что будущее российского космоса — это вы. Несмотря на вашу юность, ваши исследования уже заинтересовали ведущих ученых и, надеюсь, заинтересуют наши ведущие предприятия".
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.