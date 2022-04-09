"Открытый космос" в Самаре – в регионе завершился масштабный научный фестиваль

В субботу, 9 апреля, в Самаре в "МТЛ Арене" завершился всероссийский фестиваль для школьников "Открытый космос". В нем участвовали около 500 ребят из 62 регионов страны, которые представили свои научно-технические разработки в космической сфере. В церемонии закрытия фестиваля принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фестиваль "Открытый космос" проводится общероссийской детско-юношеской организацией "Российское движение школьников" (председатель — Герой РФ, летчик-космонавт Сергей Рязанский) с целью популяризация космических технологий среди детей. В нем участвуют школьники, достигшие высоких результатов в научно-технической деятельности, а также прошедшие региональный конкурсный отбор. В рамках фестиваля дети не только презентуют свои проекты, но и посещают различные мастер — классы, лекции, экскурсии, уроки, интерактивные выставки. В этом году всероссийский фестиваль "Открытый космос" проходил во второй раз, и местом его проведения 8–9 апреля была выбрана Самара.

"Очень горд тем, что благодаря решению Российского движения школьников именно наш регион принимал фестиваль "Открытый космос". Самара, конечно, является столицей российского космоса и считается такой столицей по праву, — сказал Дмитрий Азаров на церемонии закрытия фестиваля. — Космос — это хороший урожай наших аграриев, космос — это разработка медицинских препаратов и оборудования, а значит, сохранение здоровья людей, космос — это безопасный транспорт, космос — это и обороноспособность нашей страны. И я рад тому, что наш регион, наши предприятия вносят свой масштабный вклад в космический щит обороны нашей Родины".

Исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина поблагодарила Самарскую область за высокий уровень организации мероприятия: "Спасибо региону за проведение фестиваля и такой прием".

Качество проведения фестиваля отмечали и сами участники, которые, помимо конкурсной программы, посетили Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, где они пообщались с преподавателями и студентами вуза, ознакомились с инфраструктурой учебного заведения. Многие ребята решили поступать в Самарский университет. "Очень впечатлен масштабом фестиваля и тем, что удалось здесь увидеть и узнать. Самарский университет понравился. После его посещения решил, что хочу поступать именно сюда", — рассказал Максим Петров из Костромской области.

"Мы заинтересованы в том, чтобы приглашать талантливых абитуриентов со всей страны, чтобы они потом учились, работали и жили в Самаре. И, конечно, такие фестивали позволяют нам узнавать о талантливых детях. Консолидация перспективной молодежи — одна из задач научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", в который входит наш регион и вуз", — отметил ректор Самарского университета Владимир Богатырев.

На церемонии закрытия фестиваля были объявлены авторы лучших проектов и научно-технических разработок. Трем участникам, набравшим наибольшее количество баллов, были вручены кубки имени дважды Героя Советского Союза, космонавта Алексея Леонова. Дмитрий Азаров, наградив призеров, отметил, что участие ребят в таких всероссийских научных фестивалях позволяет им не только раскрыть свой талант, но и познавать страну. "У меня была возможность по работе побывать в абсолютном большинстве субъектов России. И я, уже во взрослом возрасте, заново влюбился в нашу великую Родину. Поздравляю вас с вашими открытиями, с тем, что вы целеустремленные и настойчивые. Это точно приведет вас к космическим высотам, — сказал глава региона. — Мы понимаем, что будущее российского космоса — это вы. Несмотря на вашу юность, ваши исследования уже заинтересовали ведущих ученых и, надеюсь, заинтересуют наши ведущие предприятия".