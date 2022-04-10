Автомобилиста с поддельными правами задержали в Тольятти

В Тольятти правоохранители задержали 31-летнего мужчину с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Экспертиза показала, что документ, который он предоставил сотрудниками Госавтоинспекции, поддельный. Подозреваемый рассказал, что купил водительские права через интернет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост