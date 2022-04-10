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Жильцы дома на ул. Куйбышева жаловались на аварийную лестницу еще в 2018 году

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жильцы дома № 83 А-А5 по ул. Куйбышева утверждают, что об аварийно лестнице было известно еще четыре года назад.

Напомним, утром 10 апреля обрушилась часть внешней стены лестницы на ул. Куйбышева, 83. По данным прокуратуры, эта часть здания была отселена.

При этом жильцы дома сообщили Волга Ньюс, что прокурорская проверка зафиксировала аварийное состояние лестницы, ведущей к квартирам № 1, 6, 8 еще осенью 2019 года. После этого управляющей компании МП г. Самара "Жилсервис" выдали предписание до 20 февраля 2019 г. разработать план восстановительных работ. Однако в итоге ветхую конструкцию никто там и не восстановил.

Кроме того, дом № 83 А-А5 есть в списке планового капремонта. Так, в 2019–2021 гг. там должны были отремонтировать крышу и фасад, на 2021–2023 гг. запланирован ремонт инженерных систем, а на 2023-2025 — ремонт фундамента.

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

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