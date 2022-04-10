Жильцы дома на ул. Куйбышева жаловались на аварийную лестницу еще в 2018 году

Жильцы дома № 83 А-А5 по ул. Куйбышева утверждают, что об аварийно лестнице было известно еще четыре года назад.

Напомним, утром 10 апреля обрушилась часть внешней стены лестницы на ул. Куйбышева, 83. По данным прокуратуры, эта часть здания была отселена.

При этом жильцы дома сообщили Волга Ньюс, что прокурорская проверка зафиксировала аварийное состояние лестницы, ведущей к квартирам № 1, 6, 8 еще осенью 2019 года. После этого управляющей компании МП г. Самара "Жилсервис" выдали предписание до 20 февраля 2019 г. разработать план восстановительных работ. Однако в итоге ветхую конструкцию никто там и не восстановил.

Кроме того, дом № 83 А-А5 есть в списке планового капремонта. Так, в 2019–2021 гг. там должны были отремонтировать крышу и фасад, на 2021–2023 гг. запланирован ремонт инженерных систем, а на 2023-2025 — ремонт фундамента.