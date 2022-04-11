Дмитрий Богданов: "Самую актуальную информацию о мерах поддержки бизнеса мы аккумулируем на сайте "Мой бизнес 63"

Меры поддержки бизнеса, призванные смягчить эффект антироссийских санкций и помочь предпринимателям продолжить стабильную работу, сегодня принимаются ежедневно. Всего на федеральном уровне предусмотрено более 200 решений, из них свыше 100 уже приняты. Это льготные кредиты и компенсации, целый перечень налоговых и отраслевых мер, а также инструменты, направленные на снижение административного давления. В дополнение к ним действуют региональные инструменты.
Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что в нынешних условиях нужно приложить максимум усилий для того, чтобы предприятия и трудовые коллективы продолжили работать.
Федеральный пакет мер поддержки бизнеса содержит четыре блока: финансовые меры, налоговые льготы, отраслевая поддержка и снижение административного давления. Часть мер уже принята, часть еще находится в стадии принятия документов.
"Масштабная господдержка бизнеса, которую сегодня ведет правительство страны, позволит нашим предпринимателям быстрее адаптироваться к новым условиям работы, сохранить рабочие места, переориентировать свое дело, найти новых партнеров и занять новые ниши. На уровне региона мы также готовы подставить свое плечо малым и средним предприятиям, которые в большей степени подвержены влиянию кризисных явлений в экономике и вместе с тем способны оперативно находить решения. Все меры, которые сегодня действуют для предпринимателей Самарской области, мы аккумулируем на портале mybiz63.ru - нашем главном ресурсе для бизнес-сообщества", - рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
На днях правительство РФ сообщило о возможности оформить кредитные каникулы действующим участникам первого и второго этапа программы ФОТ 3.0, в рамках которой предприятия из пострадавших отраслей могли получить льготные средства под минимальный процент с отсрочкой по уплате основного долга. Целью программы стала поддержка занятости, а основное условие - сохранение не менее чем 90% сотрудников.
Кредитные каникулы заемщикам предоставляются на шесть месяцев с сохранением процентной ставки (3%). На этот период предприниматели смогут отложить оплату процентов и основного долга по кредиту. Важно, что во время отсрочки продолжает действовать условие о сохранении 90% штата.
Еще одним решением стала отмена повышенных пеней при длительной просрочке налоговых платежей. Так, до конца 2023 года пени для организаций считаются в том же порядке, что и для физлиц - исходя из 1/300 ставки ЦБ РФ, независимо от количества "просроченных" дней. Таким образом, с 31 дня просрочки ставка повышаться не будет.
Расширена грантовая поддержка IT-компаний. По новым правилам российские фонды смогут предоставлять проектам в области информационных технологий гранты, покрывающие 80% стоимости (ранее показатель не превышал 50%).
Для компаний, использующих отечественное ПО, продлена программа компенсации 50% его стоимости. Сегодня доступно более 130 программных продуктов от 29 отечественных производителей. Для получения меры поддержки субъектам МСП не нужно предоставлять дополнительные документы и отчетности - достаточно находиться в реестре МСП, совершить покупку привычным способом на сайте производителя и подать заявку на портале "Госуслуги".
На региональном уровне продолжается активная работа Гарантийного фонда Самарской области, предоставляющего предприятиям малого и среднего бизнеса льготные микрозаймы и поручительства. Сегодня ГФСО предлагает пять антикризисных финансовых продуктов, актуальных и для начинающих, и для более опытных предпринимателей. Ставка по ним не превышает 5,625% годовых. Максимальная сумма микрозайма составляет 5 млн рублей, оформить его можно на срок до двух лет. Для начинающих предпринимателей и социально ориентированного бизнеса ставка составляет всего лишь 1% годовых.
С начала года фонд выдал 68 микрозаймов на общую сумму 188 млн рублей, еще 22 заявки на 53 млн рублей находятся на стадии оформления.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html