Клиенты банка "Открытие" заработали за март на сберегательных продуктах 4 миллиарда рублей

В марте 2022 года клиенты банка "Открытие" оформили по повышенным ставкам почти 400 тысяч вкладов и более 150 тысяч накопительных счетов "Копилка". Общая сумма начисленных процентов по продуктам составила порядка 4 миллиардов рублей.

По накопительным счетам клиенты "Открытия" уже получили более 1 миллиарда рублей процентов. Сумма начисленных процентов по вкладам за март составила около 3 миллиардов рублей и будет выплачиваться в соответствии с условиями продуктов (в основном в конце срока вклада).

58% вкладов в марте открыли женщины, средний чек их депозита — 634 тысячи рублей. 42% вкладов открыто мужчинами, у них средний чек выше — около 777 тысяч рублей.

Женщины активнее оформляли в марте и накопительные счета — 56% против 44% у мужчин. Средний чек "женского" накопительного счета составил 338 тысяч рублей, "мужского" — 515 тысяч.

Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов "Открытие" можно ознакомиться на сайте банка.