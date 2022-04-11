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Преступления Происшествия

Экс-начальницу отделения почты из Тольятти обвиняют в хищении денег из кассы

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти закончили расследовать уголовное дело бывшей начальницы отделения почтовой связи, обвиняемой в присвоении денег. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с марта по июнь 2020 г. женщина неоднократно забирала наличные из кассы почтового отделения, проставляя подписи о получении денег от имени третьих лиц. В уголовном деле девять эпизодов, общая сумма ущерба составила более 48 тыс. рублей, в том числе более 9 тыс. руб., предназначавшихся для компенсационных выплат ветеранам труда и инвалидам. 

Во время следствия обвиняемая пояснила, что пошла на преступление из-за тяжелого финансового положения и кредитов.

Уголовное дело направлено в суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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