Экс-начальницу отделения почты из Тольятти обвиняют в хищении денег из кассы

В Тольятти закончили расследовать уголовное дело бывшей начальницы отделения почтовой связи, обвиняемой в присвоении денег. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с марта по июнь 2020 г. женщина неоднократно забирала наличные из кассы почтового отделения, проставляя подписи о получении денег от имени третьих лиц. В уголовном деле девять эпизодов, общая сумма ущерба составила более 48 тыс. рублей, в том числе более 9 тыс. руб., предназначавшихся для компенсационных выплат ветеранам труда и инвалидам.

Во время следствия обвиняемая пояснила, что пошла на преступление из-за тяжелого финансового положения и кредитов.

Уголовное дело направлено в суд.