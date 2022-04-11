Экс-начальницу отделения почты из Тольятти обвиняют в хищении денег из кассы

В Тольятти закончили расследовать уголовное дело бывшей начальницы отделения почтовой связи, обвиняемой в присвоении денег. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с марта по июнь 2020 г. женщина неоднократно забирала наличные из кассы почтового отделения, проставляя подписи о получении денег от имени третьих лиц. В уголовном деле девять эпизодов, общая сумма ущерба составила более 48 тыс. рублей, в том числе более 9 тыс. руб., предназначавшихся для компенсационных выплат ветеранам труда и инвалидам.
Во время следствия обвиняемая пояснила, что пошла на преступление из-за тяжелого финансового положения и кредитов.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост