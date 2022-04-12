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Государство и Бизнес Экономическая политика

Предприятия Самарской области делают ставку на отечественные материалы

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области работают предприятия, которые еще на старте своей деятельности выбрали сотрудничество с отечественными партнерами, поставщиками материалов и комплектующих для производства своих изделий. Одно из них, ООО "Иминера", создает профессиональные манекены для портных. Сегодня на предприятии трудятся 50 человек.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Как ранее подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров, сегодня необходимо сделать все, чтобы предприятия Самарской области продолжали стабильно работать. Сегодня на федеральном и региональном уровнях для этого создаются все условия.

Как рассказал основатель компании "Иминера" Виталий Сылка, производство существует с 2001 года — тогда был создан первый манекен для магазина. Ровно пять лет назад предприятие провело ребрендинг, а манекены стали по-настоящему портновскими: мягкими, в хлопковой обтяжке — для профессионалов в своем деле.

Еще на старте своей деятельности самарское предприятие сделало выбор в пользу работы с российскими поставщиками: алюминиевые опоры и упаковка для готовых изделий закупаются у местных производителей, пенополиуретан, придающий эластичность и мягкость готовому изделию — в Нижегородской области, ткани приезжают из Иваново. Сегодня такой подход позволяет не зависеть от импорта и не испытывать нехватку тех или иных тканей, фурнитуры и т. д.

"В новых экономических условиях стабильнее всего себя ощущают компании, которые работают с российскими поставщиками, используют отечественные материалы и комплектующие. Импортозамещение сегодня выходит на первый план, и мы готовы поддерживать региональный бизнес во всех процессах адаптации к изменившимся запросам рынка. Правительство страны сегодня утверждает целый перечень финансовых, налоговых, регуляторных инструментов поддержки, регион дополняет этот список региональными мерами. Все это поможет бизнесу продолжать работать, сохранять рабочие места и в том числе осваивать рынки дружественных стран", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В среднем "Иминера" производит по 500 манекенов в месяц. Целевая аудитория предприятия — портные и модельеры, студенты профессиональных учебных заведений, крупные модельные студии. Компания создает несколько линеек серийных манекенов для пошива женской, мужской и детской одежды. Еще одно направление деятельности самарского предприятия — выпуск персональных манекенов, по заказу конкретного человека.

Отдельная линейка изделий учитывает особенности фигур спортсменов и профессиональных танцоров. "Мы работаем с абсолютными лидерами рынка — с компанией, создающей костюмы для сборной России по художественной гимнастике", — отметил Виталий Сылка.

Основные поставки изделий происходят по России, но активно ведется и внешнеэкономическая деятельность — манекены самарского предприятия востребованы в 48 странах мира. Предприниматель признается, что компания ощутила на себе влияние антироссийских санкций: начались перебои с транзакциями, логистикой, маркетингом. Но это не поставило работу на паузу, а наоборот, дало стимул еще активнее двигаться вперед.

"Российский модный рынок очень маленький, поэтому мы активно экспортируем. Благодаря содействию регионального Центра поддержки экспорта мы прошли образовательный курс "Экспортеры 2.0" в Сколково. Новые знания помогли нам перестроить свою компанию, больше продавать в другие страны. В сложившейся ситуации мы перестраиваем свою работу, но намерены и дальше экспортировать манекены, которые по своему высокому качеству и сравнительно низкой цене превосходят иностранные аналоги", — отметил Виталий Сылка.

Сегодня предприятие намерено создать в Самарской области швейный кластер, тем самым объединив профессионалов отрасли. "Индустрия моды способна быстро восстанавливаться от кризисных явлений и генерировать новых предпринимателей. Для того чтобы создать швейный микробизнес, по сути достаточно купить швейную машинку. И мы хотим создать и возглавить профессиональное объединение, способное производить товарную продукцию, — собрать в одном месте локальных швей и обеспечивать их заказами", — рассказал о планах Виталий Сылка.

Гид потребителя

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