Предприятия Самарской области делают ставку на отечественные материалы

В Самарской области работают предприятия, которые еще на старте своей деятельности выбрали сотрудничество с отечественными партнерами, поставщиками материалов и комплектующих для производства своих изделий. Одно из них, ООО "Иминера", создает профессиональные манекены для портных. Сегодня на предприятии трудятся 50 человек.

Как ранее подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров, сегодня необходимо сделать все, чтобы предприятия Самарской области продолжали стабильно работать. Сегодня на федеральном и региональном уровнях для этого создаются все условия.

Как рассказал основатель компании "Иминера" Виталий Сылка, производство существует с 2001 года — тогда был создан первый манекен для магазина. Ровно пять лет назад предприятие провело ребрендинг, а манекены стали по-настоящему портновскими: мягкими, в хлопковой обтяжке — для профессионалов в своем деле.

Еще на старте своей деятельности самарское предприятие сделало выбор в пользу работы с российскими поставщиками: алюминиевые опоры и упаковка для готовых изделий закупаются у местных производителей, пенополиуретан, придающий эластичность и мягкость готовому изделию — в Нижегородской области, ткани приезжают из Иваново. Сегодня такой подход позволяет не зависеть от импорта и не испытывать нехватку тех или иных тканей, фурнитуры и т. д.

"В новых экономических условиях стабильнее всего себя ощущают компании, которые работают с российскими поставщиками, используют отечественные материалы и комплектующие. Импортозамещение сегодня выходит на первый план, и мы готовы поддерживать региональный бизнес во всех процессах адаптации к изменившимся запросам рынка. Правительство страны сегодня утверждает целый перечень финансовых, налоговых, регуляторных инструментов поддержки, регион дополняет этот список региональными мерами. Все это поможет бизнесу продолжать работать, сохранять рабочие места и в том числе осваивать рынки дружественных стран", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В среднем "Иминера" производит по 500 манекенов в месяц. Целевая аудитория предприятия — портные и модельеры, студенты профессиональных учебных заведений, крупные модельные студии. Компания создает несколько линеек серийных манекенов для пошива женской, мужской и детской одежды. Еще одно направление деятельности самарского предприятия — выпуск персональных манекенов, по заказу конкретного человека.

Отдельная линейка изделий учитывает особенности фигур спортсменов и профессиональных танцоров. "Мы работаем с абсолютными лидерами рынка — с компанией, создающей костюмы для сборной России по художественной гимнастике", — отметил Виталий Сылка.

Основные поставки изделий происходят по России, но активно ведется и внешнеэкономическая деятельность — манекены самарского предприятия востребованы в 48 странах мира. Предприниматель признается, что компания ощутила на себе влияние антироссийских санкций: начались перебои с транзакциями, логистикой, маркетингом. Но это не поставило работу на паузу, а наоборот, дало стимул еще активнее двигаться вперед.

"Российский модный рынок очень маленький, поэтому мы активно экспортируем. Благодаря содействию регионального Центра поддержки экспорта мы прошли образовательный курс "Экспортеры 2.0" в Сколково. Новые знания помогли нам перестроить свою компанию, больше продавать в другие страны. В сложившейся ситуации мы перестраиваем свою работу, но намерены и дальше экспортировать манекены, которые по своему высокому качеству и сравнительно низкой цене превосходят иностранные аналоги", — отметил Виталий Сылка.

Сегодня предприятие намерено создать в Самарской области швейный кластер, тем самым объединив профессионалов отрасли. "Индустрия моды способна быстро восстанавливаться от кризисных явлений и генерировать новых предпринимателей. Для того чтобы создать швейный микробизнес, по сути достаточно купить швейную машинку. И мы хотим создать и возглавить профессиональное объединение, способное производить товарную продукцию, — собрать в одном месте локальных швей и обеспечивать их заказами", — рассказал о планах Виталий Сылка.