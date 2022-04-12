Льготные кредиты, компенсации за российское ПО и увеличенные гранты для IT-компаний: Дмитрий Богданов рассказал о новых мерах поддержки бизнеса

В понедельник, 11 апреля, прошло очередное заседание регионального штаба по повышению устойчивости экономики в Самарской области под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Одним из ключевых вопросов заседания стали меры поддержки бизнеса, которые сегодня активно принимаются правительством РФ. О новых инструментах, утвержденных на федеральном уровне на прошедшей неделе, рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам министра, федеральному Фонду развития промышленности дополнительно будет выделено 20 млрд рублей на предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и импортозамещением. Сумма займов по программе составляет от 10 до 500 млн рублей сроком на 3 года под 5% годовых, софинансирование при этом не требуется.

Дмитрий Богданов также сообщил об увеличении доли государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности до 100%, вместо 80% ранее.

Запущено льготное кредитование системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса. Они смогут получить займы по льготной ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев на поддержание текущей деятельности. Для одного предприятия сумма займа — до 10 млрд рублей, для группы компаний — до 30 млрд рублей.

"По информации ряда предприятий Самарской области, ряд банков, которые финансируют уже утвержденную программу поддержки системообразующих предприятий, существенно занижают лимиты, установленные официально на федеральном уровне. Ждем официального письма в наш адрес с уточненной информацией, чтобы вынести эту информацию на федеральный штаб по развитию экономики", — отметил глава областного минэкономразвития.

Меры поддержки коснулись и городских транспортных предприятий, упрощения процедуры регистрации медицинских изделий, а также сферы строительства и ЖКХ.

Дмитрий Богданов также выделил ряд дополнительных мер поддержки субъектов МСП и IT-организаций, утвержденных постановлениями правительства РФ на прошлой неделе.

Например, установлены кредитные каникулы по выплате займов по программе ФОТ 3.0. Действующие участники первого и второго этапа программы "ФОТ 3.0" смогут воспользоваться отсрочкой по выплате займа. Мерой смогут воспользоваться 557 субъектов МС на общую сумму 2,2 млрд рублей.

Также на федеральном уровне субсидируют процентную ставку по кредитам для компаний, работающих в сфере цифровых технологий, которая не должна превышать 3%. Увеличится максимальный размер грантов, предоставляемых на реализацию проектов, а также будут направлены дополнительные средства на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний.

На прошлой неделе стартовал новый отбор в рамках программы компенсации 50% стоимости покупки отечественного программного обеспечения для МСП. Бизнесу доступны более 130 программных продуктов от 29 производителей. Выбрать подходящий софт можно на сайте Российского фонда развития информационных технологий, в разделе "Программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса".

Продолжается поддержка бизнеса и на региональном уровне. Гарантийный фонд Самарской области с начала 2022 года предоставил 68 микрозаймов на общую сумму 187,5 млн рублей, еще 22 заявки уже одобрены. Кроме того, фонд заключил 6 договоров поручительства на 29 млн рублей, что позволило привлечь предпринимателям кредитов на сумму 106 млн рублей. Действующие клиенты фонда пользуются правом оформления отсрочки по уплате основного долга — сегодня ГФСО оформило отсрочки по 60 договорам микрозайма.

Предприятия Самарской области проинформированы о создании Федеральной информационной системы для развития кооперации предприятий "Сервис импортозамещения" ("Биржа импортозамещения"). На 8 апреля информация об использовании сервиса либо планах о его использовании поступила от 57 предприятий.

"По-прежнему единым онлайн-окном для предпринимателей Самарской области выступает сайт www.mybiz63.ru, где мы аккумулируем все меры поддержки. Работает горячая линия для предпринимателей 8(800)300-63-63", — подытожил Дмитрий Богданов.