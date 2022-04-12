По факту гибели самарца на борту самолета не будет возбуждаться уголовное дело

По факту гибели 48-летнего самарца, который погиб на борту самолета во время рейса из Шарм-эш-Шейха в Самару, уголовное дело возбужденно не будет, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, ЧП произошло 23 ноября прошлого года. Некоторые СМИ высказывали версию о самоубийстве.

"По указанному факту проведена доследственная проверка, признаков какого-либо преступления выявлено не было в связи с чем было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", — сообщил изданию старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дмитрий Захаров.