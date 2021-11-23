Мужчина, погибший в летевшем из Турции самолете, мог повеситься

Погибший пассажир рейса Шарм-эль-Шейх — Самара мог повеситься в туалете самолета. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Напомним, самолет приземлился в Самаре рано утром 23 ноября.

По данным Baza, мужчина летел с отдыха в Турции рейсом авиакомпании S7. Он зашел в туалет, когда самолет набрал высоту, и долго не выходил. Позже сотрудники авиакомпании смогли открыть дверь и обнаружили мертвого пассажира. Тело погибшего доставили в Россию.