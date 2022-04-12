ВТБ: продажи новой льготной ипотеки сопоставимы с апрелем 2020 года

За первые три дня работы по модернизированным условиям ипотеки с господдержкой ВТБ выдал свыше 630 млн рублей. Сделки прошли в 30 регионах России, в тройку городов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Красноярск. Результаты продаж оказались сопоставимы с запуском программы в апреле 2020 года.

"Модернизированная госпрограмма позволяет поддержать заемщиков, для которых в текущих условиях актуален вопрос улучшения жилищных условий. Ценовые параметры по ней остаются доступными, а увеличенные лимиты кредитов позволяют подобрать необходимый объект, в том числе в крупных городах. Сейчас основной интерес ипотечных заемщиков на рынке сфокусирован на новостройках, благодаря чему в марте доля продаж на первичном рынке превысила сделки на вторичном рынке", — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По его словам, господдержка с новыми условиями востребована у населения. "Результат продаж льготной ипотеки в первые дни после модернизации ее условий оказался сопоставим с первыми результатами после ее запуска в апреле 2020 г. Ежедневный объем продаж составляет около 200 млн рублей. Ожидаем, что доля льготных кредитов в общем объеме выдач продолжит расти, в том числе благодаря активному участию застройщиков в программе. В целом господдержка закроет до 80% всего спроса населения в рамках приобретения жилья на первичном рынке", — добавил топ-менеджер ВТБ.

ВТБ принимает активное участие в выдаче ипотеки с госсубсидированием. За все время работы господдержки клиенты провели в банке около 217 тысяч сделок примерно на 724 млрд рублей. Доля госпрограмм в общем объеме выдач ВТБ с начала года достигла 46%.

ВТБ первым на рынке начал принимать заявки по новым условиям госпрограммы на новостройки. Кредит в рамках льготной ипотеки банк предлагает по ставке от 11,7%. Дисконт в размере 0,3 пп доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Согласно новым параметрам программы, максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она теперь достигает 6 млн рублей.

По "семейной ипотеке" финансирование в ВТБ доступно по ставке от 5,7% (от 4,7% — в ДФО), а по "Дальневосточной" предоставляются от 1,7% с учетом дисконта 0,3 пп (по аналогии с основной госпрограммой). Максимальные суммы кредитов для семей с детьми идентичны лимитам, установленным для ипотеки с господдержкой. Максимальный размер по "Дальневосточной ипотеке" составляет 6 млн рублей.

Минимальный первый взнос по всем льготным программам составляет 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования по ипотеке с господдержкой и "семейной ипотеке" составляет 30 лет, по "Дальневосточной" — 20 лет. Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика. В рамках ипотеки с госсубсидированием в ВТБ возможно приобретение готовых жилых домов.

ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь–март прошлого года.