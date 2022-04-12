В правительстве региона обсудили старт месячника по благоустройству

В понедельник, 11 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Центральными темами обсуждения стали оперативная обстановка в регионе, подготовка к месячнику по благоустройству, реализация национального проекта "Демография".
По сведениям Приволжского УГМС, в предстоящие дни в регионе в дневные и ночные часы ожидает теплая погода без осадков. В результате паводка оказались подтопленными три низководных моста: в районе поселков Кириллинский и Малиновый Куст Красноярского района и мост в Кинельском районе. Такая ситуация на этих объектах отмечается ежегодно. Вместе с тем, освободились от воды ранее подтопленные участки в Ставропольском районе области.
Участники совещания обсудили ход реализации национальных проектов, уделив особое внимание нацпроекту "Демография". В первом квартале 2022 года в Самарской области появилось на свет 6047 малышей, почти столько же родилось с января по март в минувшем году.
Поощрить родителей с детьми призваны меры государственной поддержки. Как отметила в своем докладе министр социально демографической и семейной политики Регина Воробьева в рамках проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей". В связи с рождением первого малыша семья получает ежемесячную денежную выплату: в этом году она составляет 11 538 руб., такую же сумму родителям выплачивают в случае рождения второго и последующих детей. Эти выплаты осуществляются из федерального бюджета, В Самарской области такой поддержкой охвачены 37,2 тыс. семей.
Региональные меры поддержки включают в себя ежемесячное пособие на детей, не посещающих детский сад (от 1000 до 2000 руб.), единовременную денежную выплату в 100 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей, ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье (3000 руб.) и пособие на питание школьников из многодетных семей. В этом году финансирование проекта увеличено на 446,8 млн рублей.
Председатель областного правительства акцентировал внимание на том, что приоритетной должна оставаться работа по убеждению людей в важности создания большой и дружной семьи, формированию семейных ценностей. "Эта часть работы не требует существенного финансирования, но ее значение невозможно переоценить", — подчеркнул Виктор Кудряшов.
Важным мероприятие нацпроекта "Демография" остается увеличение числа мест в детских дошкольных образовательных учреждениях. Масштабная федеральная программа строительства детских садов позволила значительно сократить их дефицит, но работа будет продолжена. В настоящее время в регионе завершается строительство трех детских садов (два в Самаре и один в Тольятти). Строительство нового, в районе улицы Воронежской, в планах на текущий год.
Первый вице-губернатор поручил главам муниципалитетов рассмотреть вопрос о выделении земель под новое строительство дошкольных образовательных учреждений — оно может быть развернуто на средства регионального бюджета. Кроме того, Виктор Кудряшов поставил задачу разработать меры стимулирования предпринимателей, создающих частные детские сады. "Давайте изучим этот вопрос, это позволит нам в сжатые сроки создать дополнительные места", — отметил он.
Нацпроект "Демография" включает себя большой комплекс мер по поддержке представителей старшего поколения. Это профилактические осмотры и диспансеризация, диспансерное наблюдение в случае хронических болезней, охват социальными услугами, долговременный уход за теми, кто нуждается в постоянной заботе. Правительство региона ведет мониторинг исполнения этих показателей нацпроекта.
В Самарской области идет строительство нового социального учреждения — Высокинского отделения Южного пансионата ветеранов труда. В настоящее время объект готов на 50%, сдать его планируют в 2023-м.
Важная составляющая нацпроекта "Демография" — проект "Спорт — норма жизни". В Самарской области доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, достигла почти 50%, это один из наиболее высоких показателей в Приволжском федеральном округе, уровень обеспеченности спортивными объектами достигает 41,4%. В этом году этот показатель еще "подрастет": планируется ввести в эксплуатацию лыжероллерную трассу на базе "Чайка" и достроить крытый футбольный манеж рядом с Солидарность-Ареной. В планах также старт строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Красном Яре и создание восьми спортивных объектов поменьше — универсальных спортивных площадок в различных муниципальных районах области.
Участники совещания обсудили также подготовку к месячнику по благоустройству. О готовности привести в порядок дворы, улицы и общественные пространства, доложили главы крупнейших муниципалитетов: Самары, Тольятти и Сызрани. В Самаре месячник уже стартовал: в минувшие выходные здесь прошел Гагаринский субботник, в котором приняли участие более 10 тыс. человек. Впереди еще два этапа — 16 и 23 апреля.
Виктор Кудряшов поручил организовать работу с собственниками предприятий и объектов малого бизнеса, чтобы они привели в порядок прилегающую территорию.
Большую роль в весенней уборке должны сыграть сотрудники органов власти, муниципальные служащие: они будут принимать участие во всех этапах субботника.
"Весна в этом году запоздала, но не нужно ждать мая, организовать работу надо уже сейчас. Помимо муниципальных служащих, бизнеса, сотрудников государственных и муниципальных учреждений нам нужно привлекать членов общественных организаций и, конечно, население. У нас много активных, неравнодушных людей, которые хотят видеть свои города и поселки уютными и благоустроенными. В последнее время многое делается для развития комфортной городской среды: мы строим и реконструируем парки и скверы, ремонтируем дороги. Уверен, что люди нас поддержат, а муниципалитетам очень важно помочь людям в организации работ. Особое внимание прошу уделить благоустройству, ремонту и уборке всех монументов, скверов и парков, которые посвящены Великой Победе. Обязательно, коллеги, это сделайте, обратите внимание и проконтролируйте", — заключил Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.