В правительстве региона обсудили старт месячника по благоустройству

В понедельник, 11 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Центральными темами обсуждения стали оперативная обстановка в регионе, подготовка к месячнику по благоустройству, реализация национального проекта "Демография".

По сведениям Приволжского УГМС, в предстоящие дни в регионе в дневные и ночные часы ожидает теплая погода без осадков. В результате паводка оказались подтопленными три низководных моста: в районе поселков Кириллинский и Малиновый Куст Красноярского района и мост в Кинельском районе. Такая ситуация на этих объектах отмечается ежегодно. Вместе с тем, освободились от воды ранее подтопленные участки в Ставропольском районе области.

Участники совещания обсудили ход реализации национальных проектов, уделив особое внимание нацпроекту "Демография". В первом квартале 2022 года в Самарской области появилось на свет 6047 малышей, почти столько же родилось с января по март в минувшем году.

Поощрить родителей с детьми призваны меры государственной поддержки. Как отметила в своем докладе министр социально демографической и семейной политики Регина Воробьева в рамках проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей". В связи с рождением первого малыша семья получает ежемесячную денежную выплату: в этом году она составляет 11 538 руб., такую же сумму родителям выплачивают в случае рождения второго и последующих детей. Эти выплаты осуществляются из федерального бюджета, В Самарской области такой поддержкой охвачены 37,2 тыс. семей.

Региональные меры поддержки включают в себя ежемесячное пособие на детей, не посещающих детский сад (от 1000 до 2000 руб.), единовременную денежную выплату в 100 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей, ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье (3000 руб.) и пособие на питание школьников из многодетных семей. В этом году финансирование проекта увеличено на 446,8 млн рублей.

Председатель областного правительства акцентировал внимание на том, что приоритетной должна оставаться работа по убеждению людей в важности создания большой и дружной семьи, формированию семейных ценностей. "Эта часть работы не требует существенного финансирования, но ее значение невозможно переоценить", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Важным мероприятие нацпроекта "Демография" остается увеличение числа мест в детских дошкольных образовательных учреждениях. Масштабная федеральная программа строительства детских садов позволила значительно сократить их дефицит, но работа будет продолжена. В настоящее время в регионе завершается строительство трех детских садов (два в Самаре и один в Тольятти). Строительство нового, в районе улицы Воронежской, в планах на текущий год.

Первый вице-губернатор поручил главам муниципалитетов рассмотреть вопрос о выделении земель под новое строительство дошкольных образовательных учреждений — оно может быть развернуто на средства регионального бюджета. Кроме того, Виктор Кудряшов поставил задачу разработать меры стимулирования предпринимателей, создающих частные детские сады. "Давайте изучим этот вопрос, это позволит нам в сжатые сроки создать дополнительные места", — отметил он.

Нацпроект "Демография" включает себя большой комплекс мер по поддержке представителей старшего поколения. Это профилактические осмотры и диспансеризация, диспансерное наблюдение в случае хронических болезней, охват социальными услугами, долговременный уход за теми, кто нуждается в постоянной заботе. Правительство региона ведет мониторинг исполнения этих показателей нацпроекта.

В Самарской области идет строительство нового социального учреждения — Высокинского отделения Южного пансионата ветеранов труда. В настоящее время объект готов на 50%, сдать его планируют в 2023-м.

Важная составляющая нацпроекта "Демография" — проект "Спорт — норма жизни". В Самарской области доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, достигла почти 50%, это один из наиболее высоких показателей в Приволжском федеральном округе, уровень обеспеченности спортивными объектами достигает 41,4%. В этом году этот показатель еще "подрастет": планируется ввести в эксплуатацию лыжероллерную трассу на базе "Чайка" и достроить крытый футбольный манеж рядом с Солидарность-Ареной. В планах также старт строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Красном Яре и создание восьми спортивных объектов поменьше — универсальных спортивных площадок в различных муниципальных районах области.

Участники совещания обсудили также подготовку к месячнику по благоустройству. О готовности привести в порядок дворы, улицы и общественные пространства, доложили главы крупнейших муниципалитетов: Самары, Тольятти и Сызрани. В Самаре месячник уже стартовал: в минувшие выходные здесь прошел Гагаринский субботник, в котором приняли участие более 10 тыс. человек. Впереди еще два этапа — 16 и 23 апреля.

Виктор Кудряшов поручил организовать работу с собственниками предприятий и объектов малого бизнеса, чтобы они привели в порядок прилегающую территорию.

Большую роль в весенней уборке должны сыграть сотрудники органов власти, муниципальные служащие: они будут принимать участие во всех этапах субботника.

"Весна в этом году запоздала, но не нужно ждать мая, организовать работу надо уже сейчас. Помимо муниципальных служащих, бизнеса, сотрудников государственных и муниципальных учреждений нам нужно привлекать членов общественных организаций и, конечно, население. У нас много активных, неравнодушных людей, которые хотят видеть свои города и поселки уютными и благоустроенными. В последнее время многое делается для развития комфортной городской среды: мы строим и реконструируем парки и скверы, ремонтируем дороги. Уверен, что люди нас поддержат, а муниципалитетам очень важно помочь людям в организации работ. Особое внимание прошу уделить благоустройству, ремонту и уборке всех монументов, скверов и парков, которые посвящены Великой Победе. Обязательно, коллеги, это сделайте, обратите внимание и проконтролируйте", — заключил Виктор Кудряшов.