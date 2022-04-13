Благодаря этому решению корпорации могут быстро узнавать максимальную ставку по депозиту исходя из текущих рыночных условий и оперативно принимать решение о размещении средств в "Открытии".

Конвейер разработан на базе no-code платформы FIS Platform специально для банка "Открытие". Высокотехнологичное решение значительно упрощает открытие депозитов: банк может подготовить для клиента персональное предложение с предварительно одобренной ставкой, которая будет доступна в интернет-банке "Открытие-Бизнес Онлайн". Теперь у компаний есть два способа открыть депозит дистанционно: по стандартной или индивидуальной ставке. При этом клиентам доступны разные диапазоны сроков и сумм размещения. С учетом универсальности депозитной линейки банка "Открытие" и ее полной представленности в интернет-банке, новый подход к индивидуальным предложениям расширяет возможности компаний по управлению ликвидностью.

В основе депозитного конвейера FIS лежит принцип no-code. Разработка без кода — актуальный тренд в сфере IT, который упрощает автоматизацию и позволяет оперативно наладить процессы. Легкость внедрения и управления конвейером позволила запустить проект менее чем за 6 месяцев. В течение этого срока была разработана система согласования ставок и интеграция с интернет-банком, АБС и CRM-системой.

"Прогрессивная технология позволит компаниям принимать решение о выгодном размещении средств всего за несколько минут. Актуальные индивидуальные ставки доступны в интернет-банке "Открытие-Бизнес Онлайн", поэтому ждать одобрения банка больше не нужно. Через конвейер ежедневно проходят сотни сделок, и наши клиенты получают высокий доход от собственных средств. Благодаря новой технологии управление ликвидностью стало более эффективным", — подчеркнул Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие".

Директор по развитию FIS Амангелды Мамырбеков отметил: "Банк "Открытие" — наш стратегический партнер. В результате многолетнего сотрудничества мы автоматизировали различные значимые процессы и внедрили несколько решений на базе FIS Platform: систему принятия решений, единое рабочее место верификатора, виртуальную карту для малого и среднего бизнеса. Это многократно повысило эффективность бизнес-процессов банка и качество обслуживания клиентов. Наши гибкие no-code решения позволяют банку производить дальнейшее развитие систем силами собственных аналитиков без привлечения программистов. Весь цикл разработки, от создания MVP до внедрения и отладки полнофункционального решения, занял меньше года. Внедрение конвейера полностью завершено и позволяет обрабатывать заявки клиентов во всех филиалах банка "Открытие".

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять современные интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания "Открытие-Бизнес Онлайн".