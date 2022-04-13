Денис Волков: "Реализация идей членов самарского отделения РГО поднимет туристическую привлекательность региона"

Какими краеведческими проектами богата самарская земля? Обсуждение направлений, которые можно успешно развивать, выводя их на новый, федеральный уровень, стало центральной темой заседания совета самарского областного отделения Русского географического общества во вторник, 12 апреля.

Заседание проходило в формате обмена мнениями и опытом. Со своими докладами выступали председатель ассоциации "Ремесленная палата Самарской области" Евгений Чернышев, историк и судомоделист Борис Агузаров — он рассказал о перспективах создания в регионе целого образовательного кластера по изучению уникального волжского судостроения. Интереснейшие идеи по фенологии (наука о сезонных явлениях природы) высказал кандидат биологических наук Юрий Рощевский. Кроме того, члены совета СамООО РГО и приглашенные гости посмотрели фильм Роскинохроники о Воздушном параде 7 ноября 1941 года, который проходил на площади Куйбышева.

"Сегодня мы обсудили важнейшие для региона направления, которые имеют как образовательную, так и туристическую ценность для региона, — отметил председатель Самарского отделения РГО, депутат Самарской губернской думы Денис Волков. — Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который возглавляет наш попечительский совет, очень заинтересован в развитии внутреннего туризма в Самарской области. Особенно актуально это стало в свете последних событий. Вы все профессионалы своего дела, вы посвятили жизнь изучению важнейших краеведческих, исторических, биологических направлений. Каждый из вас глубоко понимает предмет, сферу, которыми занимается. Но нам важно не просто оформить идею, но и организовать ее реализацию. Со стороны попечительского совета СамООО РГО, а также с моей, как депутата, будет оказана вся необходимая административная помощь в этом. Нас ждет очень плодотворная, активная работа. Уверен, что грамотная реализация идей членов Самарского отделения РГО поднимет туристическую привлекательность региона".

Кроме того, на заседание рассматривался вопрос об открытии двух местных отделений самарского РГО на территории региона: в Сызрани и Красноярском районе. Также принято решение о вступление в общество еще 13 членов.

Напомним, что Русское географическое общество — одно из старейших обществ мира, которое объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей, — всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств. Попечительский совет общества на федеральном уровне возглавляет президент страны Владимир Путин, а президентом самого РГО избран Сергей Шойгу.

В Самарской области отделение РГО долгое время возглавлял Габибулла Хасаев. Год назад на этом посту его сменил депутат Самарской губернской думы Денис Волков. Председателем попечительского совета Самарского отделения стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.