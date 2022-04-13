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32% водителей в Самаре готовы оформить подписку на автомобиль вместо его приобретения

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" и РГС Банк в ходе совместного опроса выяснили, готовы ли самарские автовладельцы рассматривать подписку на автомобиль как альтернативу его покупке и на каких условиях.

32% опрошенных в Самаре не против оформить подписку на автомобиль вместо его приобретения: среди них 25% ответили "скорее да", 8% — "определённо да". Еще 46% самарских водителей сомневаются и скорее всего не станут обращаться к подписке. Почти четверть респондентов (22%) не рассматривают такую альтернативу покупке авто в принципе. Заинтересованы в подписке чаще мужчины (46%) и респонденты 18-30 лет (47%).

Более половины российских автолюбителей (55%) назвали подписку с годовой оплатой наиболее предпочтительным вариантом из-за экономической выгоды. В то время как подписка с ежемесячной оплатой выходит дороже: ее выбрали менее трети (29%) респондентов. Готовы рассмотреть подписку в рассрочку у банка 12% опрошенных, в кредит — 4%.

Женщины чаще мужчин отдавали предпочтение ежемесячной оплате подписки — 34% и 25% соответственно. А большинство мужчины (61%), в свою очередь, выбрали вариант годовой оплаты по сравнению с 48% женщин. Примечательно, что чем старше опрошенные, тем чаще они выбирали ежегодную оплату и реже — ежемесячную.

За прошедший месяц скорость подорожания автомобилей побила все рекорды. Мы ожидаем, что рост ценников будет все больше подталкивать людей не только к покупке машин, но и к продуктам их пользования. И если ранее автолюбители вкладывались непосредственно в автомобили, в том числе используя кредитные средства, то сейчас новым трендом может стать рост спроса на шеринговые сервисы — подписку на машины или услуги лизинга для физических лиц, доля которых может заметно вырасти. Согласно результатам опроса, доля лояльных подписке автолюбителей приближается к половине опрошенных.

Сегодня автоподписку можно оформить и на цифровой платформе РГС Банка по покупке и продаже автомобилей. Оформление доступно для любого клиента, достигшего 21 года, всего по двум документам (паспорт и водительское удостоверение), без первоначального взноса и авансовых платежей. Арендовать транспортное средство можно на срок от полугода до трех лет, в столице РФ и Подмосковье, при этом передвижение возможно по всей территории России. В ежемесячную сумму "Автоподписки" уже входит регистрация транспорта в ГИБДД, техобслуживание, страхование ОСАГО и каско, уплата налогов, сервис "Помощь на дороге" 24/7, вызов аварийного комиссара, замена расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение.

* В исследовании приняли участие 1700 респондентов в возрасте 18+, география исследования — города России с населением 500 тыс +, метод сбора данных — анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные — апрель 2022 года.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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