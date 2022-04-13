Экс-директора Тольяттинского электротехнического техникума будут судить за мошенничество

Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинение для бывшего директора Тольяттинского электротехнического техникума, которому вменяли мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее при прокурорской проверке обнаружилось хищение средств, выделенных в рамках нацпроекта.

По версии правоохранителей, директор техникума похитил более 3 млн руб., выделенных на мероприятия по профессиональной переподготовке 65 человек 50 лет и старше. Фактически обучение не проводили, подтверждающие учебу документы оказались фиктивными.

Во время следствия наложили арест на имущество обвиняемого стоимостью 7 млн рублей.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Тольятти.