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Преступления Происшествия

Экс-директора Тольяттинского электротехнического техникума будут судить за мошенничество

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинение для бывшего директора Тольяттинского электротехнического техникума, которому вменяли мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее при прокурорской проверке обнаружилось хищение средств, выделенных в рамках нацпроекта.

По версии правоохранителей, директор техникума похитил более 3 млн руб., выделенных на мероприятия по профессиональной переподготовке 65 человек 50 лет и старше. Фактически обучение не проводили, подтверждающие учебу документы оказались фиктивными.

Во время следствия наложили арест на имущество обвиняемого стоимостью 7 млн рублей.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Тольятти.

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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