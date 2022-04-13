Самарская область может стать ведущим производственным центром российской электроники

В среду, 13 апреля, по приглашению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области прошло выездное заседание экспертного совета комитета Государственной думы по промышленности и торговли, темой которого стало развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.

Участие в нем приняли председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, представители органов федеральной власти и крупных компаний страны - производителей в сфере радиоэлектроники.

В начале обсуждения глава региона поблагодарил Владимира Гутенева за проведение заседания именно в Самарской области, которая обладает мощным образовательным, научным и промышленным потенциалом.

"Для нас это крайне важно, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы знаем, что экспертный совет эффективно решает задачи в сфере радиоэлектроники, систем управления, оказывает содействие предприятиям радиоэлектронной промышленности, занимается снятием регуляторных барьеров. Конечно, в новых экономических условиях деятельность совета приобретает особую актуальность. Сегодня это одно из важнейших направлений в обеспечении не только экономического суверенитета, но и обороноспособности страны".

Владимир Гутенев согласился с тем, что в период санкционного давления в отрасли сложилась непростая ситуация. Он отметил, что "практически уничтожены международное право, принципы всемирной торговли". В этих условиях необходимо проводить импортозамещение, искать новых надежных партнеров, выстраивать новые логистические цепочки.

"Наиболее узкие места формируются в отдельных чрезвычайно важных наукоемких отраслях, одна из которых - электронная и радиоэлектронная промышленность, - добавил парламентарий. - Выбор площадки проведения заседания в значительной степени был обусловлен совещаниями с депутатами, которые Дмитрий Игоревич Азаров проводит на регулярной основе, где можно слышать голос промышленности. Кроме того, информация о том, что очередная необходимость снижения темпов производства на АвтоВАЗе вызвана отсутствием элементной базы, и необходимость решать этот вопрос системно, - все это привело к тому, что нами было принято решение провести выездное заседание экспертного совета - одного из лучших в Госдуме - в Самарской области".

Губернатор Самарской области подчеркнул, что инновационные разработки радиоэлектроники служат базой для развития телекоммуникационной отрасли, производства машин, оборудования, энергетики, здравоохранения - всех высокотехнологичных отраслей.

"Для Самарской области - промышленного и экономически развитого региона - это крайне важно. Мы обладаем большим потенциалом притяжения промышленных компетенций, связанных с разработкой и локализацией инноваций в сфере радиоэлектроники и электронной промышленности. Регион стабильно входит в число лидеров по объему промышленного производства среди всех российских регионов. Очень хорошая у нас динамика и по увеличению инвестиций. Мы в последние годы показываем одни из лучших результатов в стране и стабильно входим в десятку РФ", - добавил руководитель области.

Предприятия радиоэлектронной промышленности Самарской области по итогам прошлого года почти на 30% увеличили выпуск своей продукции как на внутренний, так и на внешний рынки. Индекс производства составил 116,1% к уровню 2020 года.

"Крайне важно, что у нас базируются крупные потребители продукции радиоэлектронной промышленности. Компетенции в высокотехнологичных сферах развивает и Научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего", объединяя шесть регионов России. По итогам 2020 года он показал лучшие результаты в стране среди всех НОЦ", - напомнил губернатор и отметил, что проект "Цифровая платформа создания новых продуктов персонализированной медицины" позволит локализовать полный цикл разработки и производства высокотехнологичных медицинских изделий.

Участники заседания отметили, что в стране необходимо создавать технопарки в сфере электронной промышленности. При этом стоит вопрос выбора территории их размещения.

"Здесь должен быть сугубо прагматичный подход. Первое - близость к потребителю. Это чрезвычайно важно, а в Самарской области и на близлежащих территориях мы видим очень емких и важных в производственных цепочках кооперации потребителей. Вторая составляющая - научно-образовательная база. И здесь есть опорные университеты и Научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего", индустриальными партнерами которого являются "Ростех" и "Роскосмос", - отметил Владимир Гутенев. - Сама логика подсказывает, что взор должен быть брошен на территорию, где индустриальные партнеры вовлечены в процессы подготовки кадров и разработку новых технологий. Мы вправе рассчитывать на серьезную синергию. Важна и эффективность команды и руководителя, поскольку именно от этого многое зависит, прежде всего, важно желание руководителя оказывать поддержку и формировать определенные преференции".

Самарской регион уже сейчас претендует на размещение такого технопарка. Сергей Сахненко подчеркнул: "Самарская область обладает высоким научно-технологическим потенциалом, и, естественно, когда рынок нуждается в новых продуктах, технологиях, научно-технологический потенциал Самарской области как никогда кстати. Совершенно точно на базе создаваемого технопарка начнут возникать предприятия, а, следовательно, и рабочие места".

Он также отметил, что "все правительственные режимы должны быть приняты в течение этого года", что, в свою очередь, позволит развернуть первые технопарки в 2023 году. По словам гендиректора "ОПК", технопарк должен стать одним из драйверов открытия радиоэлектронных производств и обеспечить связку науки с промышленностью и индустриальными партнерами.

"Конечно, мы понимаем сложности текущего периода, но понимаем и возможности, которые он открывает. Те предложения по поддержке отрасли, востребованным финансовым и нефинансовым мерам поддержки отечественных производителей, которые рождаются в стенах Госдумы, вашего комитета, вызывают большой интерес во всех регионах и, конечно, у всех компаний. Когда есть команда единомышленников, есть и результат", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Владимир Гутенев также отметил, что в стране разработана госпрограмма "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". При этом со стороны депутатов в дополнение к пакету мер поддержки IT-отрасли был сформирован еще ряд предложений, в том числе по оказанию помощи компаниям радиоэлектронной промышленности. Сейчас важно поддержать не только разработчиков, но и отечественных производителей. "Таким образом мы обретем технологический суверенитет", - уверен парламентарий.

По мнению губернатора, нужны специальные решения в отрасли радиоэлектроники. Этот вопрос обсуждался с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Василием Шпаком. "Если нам правильно подскажете, какие шаги нужно предпринять, мы их синхронизированно предпримем от правительства региона, от парламента, если нужно - от Госсовета. Совершенно точно результатов добьемся, консолидируя усилия", - отметил руководитель области и поблагодарил членов экспертного совета за уровень проработки представленных на заседании документов.

"Рассчитываю, что Самарская область станет надежным партнером для экспертного совета и опорным регионом для реализации тех задач, которые определены на федеральном уровне", - отметил Дмитрий Азаров.