АО "Транснефть - Приволга" в целях обеспечения промышленной безопасности производственных объектов Бугурусланского и Самарского районных нефтепроводных управлений завершило плановые работы по полной технической диагностике двух резервуаров для хранения нефти.
Работы проводились в течение первого квартала в рамках сводной программы диагностического обследования трубопроводов и объектов нефтеперекачивающих станций ПАО "Транснефть".
Резервуар вертикальный стальной с понтоном (РВСП) объемом 10 тыс. куб. м на линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка" и резервуар объемом 20 тыс. куб. м на станции смешения нефти пл. Самара прошли полную техническую диагностику. Данный вид обследования выполняется раз в 10 лет с выводом емкостей из эксплуатации.
Работы осуществлялись в два этапа. На первом этапе проведены анализ эксплуатационной документации резервуаров, наружное диагностическое обследование и геодезические измерения емкостей. Выполнена их зачистка и дегазация.
Второй этап включал проведение ультразвукового контроля и ультразвуковой толщинометрии металлоконструкций днища, стенки и крыши, неразрушающего контроля, в том числе магнитного и рентгеновского, а также обследование антикоррозийного покрытия РВСП и оборудования, расположенного в каре резервуаров.
До конца текущего года на объектах АО "Транснефть - Приволга" планируется диагностика 37 резервуаров, расположенных на 8 производственных площадках.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее