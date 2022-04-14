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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" выполнило диагностику двух резервуаров в Самарской области

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" в целях обеспечения промышленной безопасности производственных объектов Бугурусланского и Самарского районных нефтепроводных управлений завершило плановые работы по полной технической диагностике двух резервуаров для хранения нефти.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы проводились в течение первого квартала в рамках сводной программы диагностического обследования трубопроводов и объектов нефтеперекачивающих станций ПАО "Транснефть".

Резервуар вертикальный стальной с понтоном (РВСП) объемом 10 тыс. куб. м на линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка" и резервуар объемом 20 тыс. куб. м на станции смешения нефти пл. Самара прошли полную техническую диагностику. Данный вид обследования выполняется раз в 10 лет с выводом емкостей из эксплуатации.

Работы осуществлялись в два этапа. На первом этапе проведены анализ эксплуатационной документации резервуаров, наружное диагностическое обследование и геодезические измерения емкостей. Выполнена их зачистка и дегазация.

Второй этап включал проведение ультразвукового контроля и ультразвуковой толщинометрии металлоконструкций днища, стенки и крыши, неразрушающего контроля, в том числе магнитного и рентгеновского, а также обследование антикоррозийного покрытия РВСП и оборудования, расположенного в каре резервуаров.

До конца текущего года на объектах АО "Транснефть - Приволга" планируется диагностика 37 резервуаров, расположенных на 8 производственных площадках.

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