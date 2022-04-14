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Банк "Открытие" предлагает клиентам скидку 0,5 процентных пункта по льготным ипотечным программам

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты банка "Открытие" могут оформить ипотечный кредит по программам "Ипотека с господдержкой" и "Семейная ипотека" с дисконтом 0,5 процентных пункта к базовым ставкам. Скидка предоставляется заемщикам при первоначальном взносе от 30%.

Таким образом, ставка по "Ипотеке с господдержкой" составит 11,5% годовых, по "Семейной ипотеке" — 5,5%.

Максимальная сумма кредита по программе "Ипотека с господдержкой" — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для остальных регионов России — 6 млн рублей. Госпрограмма льготной ипотеки предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

По программе "Семейная ипотека" оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке могут семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для всех регионов России.

Размер первоначального взноса по программам начинается от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет.

С полными условиями и ставками по льготным программам можно ознакомиться на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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