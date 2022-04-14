Дмитрий Богданов рассказал о четвертом пакете мер поддержки бизнеса и граждан

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал про четвертый пакет дополнительных мер поддержки бизнеса и граждан в условиях санкционного давления. Он включает в себя широкий спектр решений: от поддержки малого и среднего бизнеса вплоть до помощи крупным промышленным предприятиям.

"Мы заинтересованы в том, чтобы каждое предприятие Самарской области получило поддержку, чтобы деньги пришли в регион", — подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона, которое состоялось 11 апреля.

По словам министра, в новый пакет вошли 14 инструментов, направленных на снижение регуляторных издержек, ускорение бюджетных процедур, поддержку отдельных отраслей экономики и регулирование внешней торговли.

Так, будет увеличено количество бюджетных мест на очную форму обучения по программам магистратуры. Это касается обучения по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

Второй инструмент касается вовлечения земель сельхозназначения в оборот в части установления запрета на совершение сделок, связанных с переходом прав на участок с момента вынесения предписания об устранении выявленного нарушения, а также сокращения срока процедуры изъятия таких участков.

В рамках четвертого пакета мер также будет снижена налоговая нагрузка на владельцев инженерных коммуникаций при расчете налоговой базы налога на прибыль организаций.

Еще одним решением стал пересмотр региональных программ капитального ремонта общего имущества в МКД. Срок принятия нормативной базы, необходимой для их реализации, обозначен на конец апреля текущего года.

"Масштабная работа федерального правительства и региональных управленческих команд по утверждению дополнительной поддержки граждан страны, малого бизнеса, крупных системообразующих предприятий позволит нашей экономике быстрее справиться с санкционным давлением, заместить продукцию уходящих с российского рынка компаний из недружественных стран, — рассказал Дмитрий Богданов. — Мы находимся в постоянном контакте с нашими местными производителями, проводим встречи с бизнесом и узнаем о волнующих их проблемах и болевых точках. Это позволяет совместно вырабатывать предложения и направлять их для рассмотрения в федеральный центр. Наши предприятия активно используют уже существующие инструменты поддержки, ведут успешную работу по импортозамещению и продолжают свое уверенное развитие".